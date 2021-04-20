حالات وفاة وإصابات جديدة بفيروس كورونا في 8 محافظات

الثلاثاء 20 إبريل-نيسان 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان، في الحكومة الشرعية، الثلاثاء، إن حالات الإصابة المؤكدة المسجلة والوفيات خلال الساعات الماضية بلغت 66 حالة في ثمان محافظات.

وقالت إدارة مكافحة الأمراض والترصد الوبائي في الوزارة، أن حالات الوفاة بلغت 6 حالات موزعة على محافظات حضرموت (3)، شبوة (2)، المهرة (1).

وأشارت إلى أن حالات الإصابة المؤكدة، بلغت 60 حالة توزعت على محافظات تعز (13)، عدن (13)، شبوة (13)، لحج (11)، حضرموت (5)، مأرب (3)، الضالع (1)، البيضاء (1).