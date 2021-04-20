هجوم على مطار أبها وروايتان مختلفتان عن العملية

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اعلن التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، تمكن دفاعاته الجوية ،من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه جنوب السعودية.
وقال بيان للتحالف العربي انه تصدى لهجوم للحوثيين بطائرة مفخخة كانت تستهدف مطار أبها بمنطقة خميس مشيط جنوب السعوية، وتكمن من اعتراضها وتدميرها.
اما الرواية الحوثية فأكدت مسئوليهم عن الهجوم، وقال الناطق العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، ان العملية "أصابت أهدافها بدقة".