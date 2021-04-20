أفراد إدارة أمن الضالع يطلقون مناشدة عاجلة إلى وزير الداخلية لإستكمال صرف رواتبهم

الثلاثاء 20 إبريل-نيسان 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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قالت مصادر محلية ل مأرب برس أن منتسبي إدارة أمن محافظة الضالع اطلقوا مناشدة عاجلة الى زير الداخلية إبراهيم حيدان التدخل والضغط على إدارة أمن الضالع من أجل توجيه اللجنة الأمنية بالمحافظة بسرعة صرف الراتب للمتأخرين من الأفراد.

وفاد المصدر أن الجنود لم يستلموا آخر راتب وجهت الداخلية بصرفه وهو راتب شهر 10 في وقت هم في أمس الحاجة لرواتبهم لشراء مصاريف الشهر الكريم.

ويشار إلى أن اللجنة الأمنية كانت قد باشرت الصرف لبعض الجنود فيما أوقفت ذلك بمبرر نفاد السيولة ووعدت باستئناف الصرف في وقت لاحق إلا أنها بقيت تماطل من أسبوع إلى أسبوع ومن يوم إلى آخر حتى مرت كل هذه المدة ولا أمل باستئناف صرف الراتب للمتأخرين الذين لم يستلموا بعد راتبهم .

وذكر المصدر أنه في وقت أصبحت ترد فيه أنباء عن قيام الداخلية بصرف راتب شهر نوفمبر يوم غدا الأربعاء بينما عدد من أفراد أمن الضالع لم يستلموا الراتب السابق في ظل الأوضاع المتأزمة وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والحاجة المآسة للراتب في ظل حلول شهر رمضان .

هذا وطالب بقية منتسبوا إدارة أمن الضالع معالي وزير الداخلية الضغط على الإدارة لتوجيه اللجنة الأمنية المكلفة بصرف الرواتب بسرعة صرف رواتبهم أسوة بزملائهم الذين استلموا من قبل.