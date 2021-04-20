أفراد إدارة أمن الضالع يطلقون مناشدة عاجلة إلى وزير الداخلية لإستكمال صرف رواتبهم فيتامينات تقيك من كورونا وفاة ثانية في الصفوف الأولى لفيلق القدس للحرس الثوري الإيراني في غضون 3أيام اليمن يبدأ حملة تطعيم ضد كورونا في 13محافظة في تطورات غير مسبوقة...مقتل رئيس البلاد والجيش يعلن حالة الطوارئ وغلق الحدود حتى اشعار أخر السجن 10 سنوات لقيادي في أول حكم ضد رموز نظام البشير في السودان رحلة هليكوبتر تاريخية إلى المريخ تطورات خطيرة بين مصر والسودان وحشد أفريقياً وأممياً بشأن سد النهضة ودعوة إلى مجلس الأمن اشتداد المعارك في مأرب ومخاطر تحدق بمليون نازح الملك سلمان يوجه بصرف 1.9مليار ريال لمستفيدي الضمان الإجتماعي
قالت مصادر محلية ل مأرب برس أن منتسبي إدارة أمن محافظة الضالع اطلقوا مناشدة عاجلة الى زير الداخلية إبراهيم حيدان التدخل والضغط على إدارة أمن الضالع من أجل توجيه اللجنة الأمنية بالمحافظة بسرعة صرف الراتب للمتأخرين من الأفراد.
وفاد المصدر أن الجنود لم يستلموا آخر راتب وجهت الداخلية بصرفه وهو راتب شهر 10 في وقت هم في أمس الحاجة لرواتبهم لشراء مصاريف الشهر الكريم.
ويشار إلى أن اللجنة الأمنية كانت قد باشرت الصرف لبعض الجنود فيما أوقفت ذلك بمبرر نفاد السيولة ووعدت باستئناف الصرف في وقت لاحق إلا أنها بقيت تماطل من أسبوع إلى أسبوع ومن يوم إلى آخر حتى مرت كل هذه المدة ولا أمل باستئناف صرف الراتب للمتأخرين الذين لم يستلموا بعد راتبهم .
وذكر المصدر أنه في وقت أصبحت ترد فيه أنباء عن قيام الداخلية بصرف راتب شهر نوفمبر يوم غدا الأربعاء بينما عدد من أفراد أمن الضالع لم يستلموا الراتب السابق في ظل الأوضاع المتأزمة وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والحاجة المآسة للراتب في ظل حلول شهر رمضان .
هذا وطالب بقية منتسبوا إدارة أمن الضالع معالي وزير الداخلية الضغط على الإدارة لتوجيه اللجنة الأمنية المكلفة بصرف الرواتب بسرعة صرف رواتبهم أسوة بزملائهم الذين استلموا من قبل.