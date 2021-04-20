التحالف يعلن إحباط هجوم ب مسيرات حوثية مفخخة على خميس مشيط

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الثلاثاء)، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط (جنوب غربي السعودية).
وأوضح التحالف أن محاولات الميليشيات المدعومة من إيران، عدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية وتعد جرائم حرب.
وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني.