التحالف يعلن إحباط هجوم ب مسيرات حوثية مفخخة على خميس مشيط

الثلاثاء 20 إبريل-نيسان 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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‏ أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الثلاثاء)، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ‏ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط (جنوب غربي السعودية).‏

وأوضح التحالف أن محاولات الميليشيات المدعومة من إيران، عدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية ‏وتعد جرائم حرب‎.‎‏

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون ‏الدولي والإنساني‎.‎‏