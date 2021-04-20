تطورات خطيرة بين مصر والسودان وحشد أفريقياً وأممياً بشأن سد النهضة ودعوة إلى مجلس الأمن اشتداد المعارك في مأرب ومخاطر تحدق بمليون نازح الملك سلمان يوجه بصرف 1.9مليار ريال لمستفيدي الضمان الإجتماعي التحالف يعلن إحباط هجوم ب مسيرات حوثية مفخخة على خميس مشيط هادي يصدر قرارا جمهوريا يخص القضاء ومليشيات الإنتقالي تعلن تمردها ما حقيقة إصابة وزير الاستخبارات الإيرانية بكورونا.. ووضعه في الحجر الصحي ؟ مؤتمر «مـأرب» يطالب المجتمع الدولي بتصنيف «الحوثيين» جماعة إرهابية ومحاكمة قياداتها اشتعال المعارك بين قوات «الشرعية» و«الحوثيين» بـ «صعـدة» صورة تكشف سبب إعدام داعش لمواطن قبطي في سيناء مصر فرقة التطهير الحوثية تعلن الحرب على الإسلام وتدشن حملتها على عدد كبير من المساجد
رفض ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي في حكما قضائيا ينص على الموافقة على قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي تعيين أحمد الموساي نائبا عاما جديدا للجمهورية.
وقال علي عبد الله الكثيري، المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي المدع م إمارتيا في بيان إن "قرار ما يسمى برئيس مجلس القضاء الأعلى الذي أريد من خلاله شرعنة قرار تعيين ضابط أمني نائبا عاما لن يغير من حقيقة أن قرار التعيين المذكور مرفوض جملة وتفصيلا مثله مثل كل القرارات أحادية الجانب وغير المتوافق عليها التي اتخذتها رئاسة الشرعية اليمنية".
وأضاف: "نجدد موقفنا الذي أعلناه عقب صدور حزمة القرارات تلك والمتضمن رفضها وعدم تعاملنا معها ورفض كل ما يترتب عليها، بالانطلاق من أن مثل هذه القرارات أحادية الجانب تعد نسفا لروح ومضامين اتفاق الرياض."
وكان مجلس القضاء اليمني الأعلى وافق على تعيين الموساي نائبا عاما جديدا في القرار رقم 4 لسنة 2021