اشتعال المعارك بين قوات «الشرعية» و«الحوثيين» بـ «صعـدة»

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تمكنت قوات الجيش الوطني من إلحاق خسائر فادحة بين صفوف مليشيات الحوثي الايرانية في معارك قتالية خاضتها اليوم الاثنين في محور رازح بمحافظة صعدة أقصى شمال البلاد.
وأكد قائد اللواء السابع حرس حدود العميد فارس الربادي في تصريحات صحفية أن الجيش الوطني خاض مواجهات شرسة مع مليشيات الحوثي، استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة.
وأضاف أن قوات اللواء السابع تمكنت من دحر عناصر المليشيات التي تراجعت إلى مواقعها السابقة، بعد سقوط العديد من مقاتليها بين قتيل وجريح.