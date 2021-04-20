حصري..وحدة خاصة من قوات «الشرعية» تنجح في توجيه ضربة موجعة «للحوثيين وحـزب الله»وتفوز بصيد ثمين

الثلاثاء 20 إبريل-نيسان 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - خاص

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لقي احد كبار قيادات حزب الله اللبناني مصرعه قبل عدة أيام على يد وحدة خاصة تابعة للجيش الوطني خلال قيادته لإحدى العمليات العسكرية ضد قوات الشرعية بجبهات مأرب.

وذكرت مصادر خاصة لـ«مأرب برس»على ان القيادي والخبير العسكري في حزب الله اللبناني العميد(عبدالله عون طبيخ) وكنيته ابو "محمد" لبناني "الجنسية" لقي مصرعه قبل أيام على يد قوات خاصة تابعة لقوات الشرعية في منطقة حباب بمديرية صرواح التابعة إداريا لمحافظة مأرب.

وذكرت المصادر بأن القيادي والخبير العسكري اللبناني "طبيخ"كان قد وصل الاراضي اليمنية متخفياً رفقة عدد من العناصر الحوثية التي تلقت تدريبها في لبنان وسوريا.

المصادر تحدّثت أيضا بأن الصريع اللبناني يعتبر من القيادات العسكرية البارزة في مليشيات حزب الله اللبناني وقد تولى مهمة تدريب عناصر المليشيات الحوثية على عدد من التخصصات اهمها الصواريخ الحرارية والقناصة وزراعة الالغام ثم تم تكليفه مؤخرا بوضع الخطط العملياتية العسكرية لشن الهجمات على جبهات مأرب.

و أفادت المصادر بانه سبق تكليفه بقيادة فريق ميداني لتنفيذ مهمة استطلاعية بمحور نجران والعمل على وضع الخطط العسكرية الميدانية على ضوء نتائج مهمة الاستطلاع.