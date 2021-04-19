مصرع ثالث قائد لجبهة الكسارة غرب مأرب

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أكدت مصادر ميدانية، مصرع القيادي البارز في صفوف ميليشيا الحوثي وقائد إحدى جبهاتها المشتعلة في المعارك الدائرة غرب مأرب، شرقي اليمن.
وأفادت المصادر أن القيادي أبو خالد السفياني، قائد جبهة الحوثيين في الكسارة، قُتل بنيران الجيش اليمني خلال المعارك في ذات الجبهة.
وقالت مصادر عسكرية أن السفياني قتل مع عدد من مرافقيه في جبهة الكسارة خلال مواجهات مع الجيش الوطني.
والسفياني هو ثالث قائد لجبهة الكسارة يقتل خلال مواجهات مع الجيش منذ بدء هجوم ميليشيا الحوثي على أطراف مأرب في 7 فبراير الماضي، في محاولات انتحارية فاشلة للسيطرة على المحافظة الغنية بالنفط.
وذكرت مصادر ميدانية أخرى أن عددا من القيادات الحوثية البارزة لقت مصرعها في ذات الجبهة، بينها المدعو العميد حسن عبدالله راشد العماري، والمدعو العميد نجم الدين محمد فاضل، والمدعو العميد سليم يحيى احمد محيي الدين، والمدعو العميد جلال عبدالله الرزامي.
وتشهد جبهات غرب مأرب معارك عنيفة ومتواصلة، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة للحوثيين.
ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، مقطع فيديو لجانب من المعارك الشرسة التي يخوضها الجيش الوطني ضد ميليشيات الانقلاب الحوثية في جبهة المشجح غرب مأرب.