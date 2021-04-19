وسط أزمة اقتصادية خانقة المليشيات الحوثية تضطهد النساء وتتكتم على ضحايا كورونا

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وسط أزمة اقتصادية خانقة والانهيار المتواصل للعملة الوطنية، كثفت مليشيا الحوثي اعتداءاتها على النساء في رمضان وفرضت إجراءات ابتزازية في عدد من الشوارع والمساجد.
وقالت مصادر في صنعاء لـ«عكاظ»، إن المليشيا بدأت حملة في الشوارع والأسواق للتحرش بالنساء اللواتي يخرجن لكساء أطفالهن والاعتداء عليهن بالألفاظ والتهديد بالسجن إذا لم يغادرن الأسواق،
وأضافت أن عناصرها عاقبت عددا من النساء اللواتي رفضن توجيهات مشرفات المساجد من الحوثيات بالاستماع للأفكار الطائفية التي يلقيها زعيم المليشيا في تسجيل صوتي، بمنعهن من أداء صلاة التراويح ودخول المسجد.
في غضون ذلك، انتشر فايروس كورونا بشكل لافت في صنعاء وعدد من المحافظات.
ووفقاً لمصادر طبية مطلعة فإن مستشفى الكويت بالعاصمة الذي حوله الحوثي إلى مركز عزل صحي يواجه أزمة خانقة وانعداما للأدوية بينما ترفض المليشيا الاعتراف بانتشار الوباء ولا تنشر أي إحصاءات عن المصابين أو الضحايا رغم تساقط عدد من قياداتها الذين يحظون برعاية في أكبر مستشفى خاص