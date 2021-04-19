الممثلة السورية سوزان تكشف حقيقة استمرار حبها لأيمن زيدان رغم زواجها

الإثنين 19 إبريل-نيسان 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أطلت الممثلة السورية سوزان نجم الدين، مساء أمس السبت، على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة المصرية إيناس الدغيدي، كاشفة فيه عن الكثير من تفاصيل حياتها الخاصة.

ونفت سوزان وجود أي علاقة حب بينها وبين الممثل السوري أيمن زيدان أثناء فترة زواجها، وقالت: "الحب يتحول مع الوقت إلى احترام وثقة وصداقة، أيمن زيدان أعتبره عزيزا وزميلا وشريكا غاليا".

وتابعت: "إنت انسان غالي وأرجوك اطلع من الحزن، لأن الفرح بيلبقلك، ارجع أيمن اللي كلنا بنعرفه".

كما أشارت سوزان إلى أن "الملك" محمد منير صديقها وتعشق صوته ولها ذكريات كثيرة معه.

وكشفت سوزان عن تعرضها لمساومة خلال إمضاء عقد عمل مع أحد المنتجين، إلا أنها قطعت الأوراق، معقبة بأنها "لا تساوم ولا تقدم تنازلات ولم تقدم أي تنازلات".

كما تحدثت سوزان عن خضوعها لعمليات تجميل بسيطة في وجهها، وقالت: "عملت بوتكس وكان عندي شامه في بوقي وشلتها".

وكشفت كذلك عن ارتدائها النقاب في سوريا، لأن اسمها كان على صفحات "الجماعات الإرهابية" بين المهددين بالقتل والذبح، مشيرة إلى أنه كان هناك حالات قتل كثيرة وتعرضت لخطر حقيقي بالقتل والذبح، متابعة: "تعرضنا لحالات من الخطر والقتل وبنات تغتصب"