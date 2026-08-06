ميسي يواصل كتابة التاريخ بعد المونديال.. أسطورة الأرقام يقترب من حاجز الـ1000 هدف

الخميس 06 أغسطس-آب 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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لم يتوقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صناعة المجد، فبعد أيام قليلة من انتهاء منافسات كأس العالم 2026، عاد قائد الأرجنتين ليؤكد أن قطار إنجازاته لا يعرف التوقف، بعدما قاد فريقه إنتر ميامي لتحقيق فوز جديد في كأس الدوريات.

وتمكن ميسي من تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر خلال مواجهة إنتر ميامي أمام أتلتيكو سان لويس المكسيكي، في اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق الأمريكي بنتيجة 4-2، ليواصل النجم الأرجنتيني تحطيم الأرقام القياسية في مسيرته الكروية.

ورفع ميسي رصيده إلى 921 هدفاً خلال مشواره الاحترافي، ليقترب أكثر من دخول نادي الألف هدف، في إنجاز تاريخي قد يصعب تكراره في عالم كرة القدم.

وكان "البرغوث" قد قدم أداءً استثنائياً مع منتخب الأرجنتين في مونديال 2026، حيث قاد بلاده إلى المباراة النهائية قبل الخسارة أمام إسبانيا، وسجل خلال البطولة 8 أهداف، إلى جانب تقديم 4 تمريرات حاسمة، ليواصل تأكيد مكانته كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة.

ومع استمرار تألقه رغم تقدمه في العمر، يثبت ميسي من جديد أن شغف المنافسة لا يرتبط بالسن، وأن الأرقام القياسية ما زالت تنتظر المزيد من بصماته داخل المستطيل الأخضر.