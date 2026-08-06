انفجارات تهز مضيق هرمز... وتحركات إيرانية عُمانية تفتح باب اتفاق حاسم للملاحة

الخميس 06 أغسطس-آب 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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شهد مضيق هرمز، صباح الخميس، تطوراً لافتاً بعد أن أبلغت ناقلة نفط عن سماع دوي انفجارين أثناء عبورها الممر البحري قبالة السواحل العُمانية، في وقت أعلنت فيه إيران اقترابها من التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عُمان لتنظيم حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وأوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن الحادث وقع على بعد نحو 17 كيلومتراً جنوب شرقي بلدة كمزار العُمانية، مؤكدة أن الناقلة وطاقمها لم يتعرضا لأي أضرار، كما لم تُسجل أي آثار بيئية جراء الواقعة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران ومسقط أنجزتا التوافق على الإحداثيات الخاصة بمسار عبور السفن داخل مضيق هرمز، مشيرة إلى أن البيان المشترك الذي يتضمن تفاصيل الاتفاق دخل مراحله النهائية قبل الإعلان الرسمي.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المباحثات بين البلدين استمرت خلال الشهرين الماضيين، وتركزت على وضع مسار آمن يضمن انسيابية الملاحة التجارية، معرباً عن أمله في إتمام الاتفاق ما لم تتدخل أطراف خارجية لتعطيله.

وفي المقابل، شددت طهران على أن الاتفاق مع سلطنة عُمان وحده لا يكفي لضمان أمن الملاحة، معتبرة أن القيود الأمريكية المفروضة على موانئها لا تزال تشكل عائقاً رئيسياً أمام استقرار حركة السفن في المنطقة.

ومنذ اندلاع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، فرضت طهران إجراءات مشددة على السفن العابرة للمضيق، مؤكدة أنها استهدفت سفناً لم تلتزم بالمسارات المحددة، في ممر يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً. وعلى الجانب الأمريكي، قال الرئيس دونالد ترامب إن الاتصالات مع إيران تشهد تقدماً ملحوظاً، مؤكداً أن واشنطن متمسكة بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، ومجدداً تحذيره من عواقب استمرار إغلاق المضيق، بينما تواصل إيران نفي وجود مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، مع استمرار الاتصالات غير المباشرة عبر وسطاء، في ظل تصاعد الجهود لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.