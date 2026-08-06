جنوب لبنان على صفيح ساخن.. قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي وغارات عنيفة تشعل قضاء صور النوم المضطرب قد يكون إنذارًا خطيرًا لمرضى السكري.. أسباب خفية وطرق فعالة لاستعادة الراحة مفاجأة صحية.. ماذا يحدث لأعصابك عند تناول القرنفل بانتظام؟ قفزة قوية في أسواق المعادن.. الذهب يحلّق إلى أعلى مستوياته في 7 أسابيع وسط تراجع الدولار انفراجة صحية مرتقبة.. مركز الملك سلمان يطلق مشروعًا لإعادة تأهيل 11 منشأة في لحج والضالع وسقطرى وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامجًا وزير الداخلية يكشف خارطة الحسم.. رسائل قوية حول استعادة صنعاء وإنهاء انقلاب الحوثيين استنفار أمني في عدن ومأرب وتعز.. قيادات الشرطة تعلن أعلى درجات الجاهزية لمواجهة التحديات وحماية الوطن عاجل: قرارات جمهورية تعيد ترتيب قيادة القوات الجوية وتعزز هيكلة الجهاز المركزي لأمن الدولة البنك المركزي اليمني يطلق منصة وطنية لتبادل بيانات العملاء المتعثرين بين البنوك التكتل الوطني للأحزاب يطالب بإجراءات دولية رادعة ضد الحوثيين وإيران وإنهاء نفوذهم لحماية الملاحة الدولية
شهد جنوب لبنان تصعيدًا عسكريًا جديدًا، بعد مقتل ضابط وجندي من قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي وإصابة أربعة جنود آخرين بجروح خطيرة، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة عسكرية إسرائيلية خلال عملية ميدانية في بلدة مجدل زون.
وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي، فإن القوة العسكرية دخلت أحد المباني في البلدة قبل أن تنفجر عبوة ناسفة يُعتقد أنها كانت مزروعة داخله، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود المشاركين في العملية.
وفي المقابل، كثّف الجيش الإسرائيلي هجماته على جنوب لبنان، حيث تعرض قضاء صور لسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي استهدف عددًا من البلدات منذ ساعات الليل وحتى صباح اليوم.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن طائرات مسيّرة إسرائيلية نفذت عدة غارات على حي الملعب في بلدة البرج الشمالي، أعقبها قصف من الطيران الحربي على المنطقة نفسها، ما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين ونقلهم إلى مستشفيات مدينة صور، وسط موجة نزوح للأهالي خشية اتساع رقعة القصف.
كما استهدفت المقاتلات الإسرائيلية بلدة المنصوري والمناطق الواقعة بين المنصوري ومجدل زون بثلاث غارات متزامنة، رافقها قصف مدفعي وإطلاق نيران من الدبابات باتجاه البلدة ومحيطها.
ودخلت وحدات من الجيش اللبناني وفرق الإسعاف إلى المناطق المستهدفة لإجراء عمليات البحث والمسح الميداني والتأكد من عدم وجود مصابين أو عالقين تحت الأنقاض.
وامتد القصف الإسرائيلي إلى بلدات وأودية مجاورة، بينها محيط بلدة حداثا ومنطقة الحمرا الساحلية، في ظل استمرار التوتر الأمني على طول الحدود الجنوبية.
ويأتي هذا التصعيد رغم استمرار المساعي الدبلوماسية لتنفيذ اتفاق الإطار المبرم بين لبنان وإسرائيل، والذي ينص على توسيع انتشار الجيش اللبناني في الجنوب مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية، بينما لا يزال ملف سلاح "حزب الله" يشكل أحد أبرز التحديات أمام المفاوضات الجارية بين الجانبين.