النوم المضطرب قد يكون إنذارًا خطيرًا لمرضى السكري.. أسباب خفية وطرق فعالة لاستعادة الراحة

الخميس 06 أغسطس-آب 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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يعاني كثير من مرضى السكري من اضطرابات في النوم قد تؤثر بشكل مباشر على صحتهم وجودة حياتهم، إذ قد تتسبب تقلبات مستوى السكر في الدم أو بعض المضاعفات المرتبطة بالمرض في صعوبة النوم أو الاستيقاظ المتكرر خلال الليل.

لذلك، ينصح الأطباء بعدم تجاهل هذه المشكلة ومراجعة الطبيب لتحديد السبب ووضع العلاج المناسب.

أبرز أسباب اضطرابات النوم لدى مرضى السكري توجد عدة عوامل قد تقف وراء اضطراب النوم لدى المصابين بالسكري، من أهمها:

انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم: ويعد من أكثر الاضطرابات شيوعًا، حيث يتوقف التنفس بشكل متكرر لثوانٍ نتيجة انسداد مجرى الهواء، ما يؤدي إلى نوم متقطع وإرهاق مستمر.

اعتلال الأعصاب الطرفية: يؤدي ارتفاع السكر لفترات طويلة إلى تلف الأعصاب، خاصة في القدمين والساقين، مسببًا الألم والتنميل والحرقان، وهي أعراض تعيق النوم المريح.

متلازمة تململ الساقين: يشعر المصاب بحاجة ملحة لتحريك ساقيه، خصوصًا أثناء الراحة أو قبل النوم، مع إحساس مزعج قد يترافق مع الألم أو الوخز.

ارتفاع أو انخفاض مستوى السكر في الدم: قد يسبب اضطراب مستويات السكر التعرق الليلي أو الارتعاش أو الاستيقاظ المفاجئ، ما ينعكس سلبًا على جودة النوم.

السمنة: تزيد السمنة من احتمالية الإصابة بانقطاع النفس أثناء النوم، كما ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

كيف يتم علاج اضطرابات النوم؟

يعتمد العلاج على السبب الرئيسي للمشكلة، وقد يشمل: استخدام أدوية لتخفيف الألم عند الحاجة.

وصف بعض مضادات الاكتئاب في حالات محددة. اللجوء إلى العلاجات الموضعية لبعض مضاعفات الأعصاب.

إنقاص الوزن لتحسين التنفس أثناء النوم.

تناول مكملات غذائية مثل الحديد إذا أوصى الطبيب بذلك.

النوم الجيد يحمي القلب أيضًا ويؤكد مختصون أن الحصول على عدد كافٍ من ساعات النوم يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة القلب والجسم بشكل عام، مع ضرورة تجنب النوم مباشرة بعد تناول الطعام، والحرص على ممارسة النشاط البدني يوميًا للمساعدة على تقليل التوتر وتحسين جودة النوم.