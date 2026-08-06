مفاجأة صحية.. ماذا يحدث لأعصابك عند تناول القرنفل بانتظام؟

الخميس 06 أغسطس-آب 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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يُعد القرنفل من أشهر التوابل الطبيعية الغنية بالمركبات النباتية والعناصر الغذائية المفيدة، إذ يحتوي على فيتامين K والبوتاسيوم وبيتا كاروتين، إلى جانب مركب الأوجينول المعروف بخصائصه الصحية المتعددة، والتي قد تلعب دورًا مهمًا في دعم صحة الجهاز العصبي.

وتشير دراسات علمية إلى أن المركبات النشطة الموجودة في القرنفل تمتلك خصائص قوية مضادة للأكسدة والالتهابات، ما يساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهاب العصبي، وهما من أبرز العوامل المرتبطة بتلف الخلايا العصبية مع التقدم في العمر.

كما يساهم القرنفل في حماية الأعصاب من خلال الحد من تأثير الجذور الحرة، وتنظيم عمل قنوات الكالسيوم، إضافة إلى تثبيط بعض المسارات الالتهابية التي قد تؤثر سلبًا في الخلايا العصبية، وهو ما قد يدعم القدرات الذهنية والإدراكية.

وتُظهر الأبحاث أيضًا أن القرنفل يحتوي على مركبات مثل حمض الجاليك والكيرسيتين واللوتولين، والتي قد تساعد في تقليل موت الخلايا العصبية وتعزيز وظائفها، مما يجعله محل اهتمام في الدراسات المتعلقة بالوقاية من الأمراض العصبية التنكسية.

ومن ناحية أخرى، يحتوي القرنفل على مجموعة من الأحماض الأمينية الأساسية وغير الأساسية، مثل الجلوتاميك والجليسين والأرجينين والسيرين، وهي عناصر تدخل في تصنيع النواقل العصبية، وتدعم عمليات التمثيل الغذائي، وتقوي الدفاعات المضادة للأكسدة داخل الجسم.

القيمة الغذائية لملعقة صغيرة من القرنفل:

6 سعرات حرارية.

أقل من 1 غرام بروتين.

أقل من 1 غرام دهون.

1 غرام كربوهيدرات.

1 غرام ألياف.

أقل من 1 غرام سكر.

ورغم هذه الفوائد المحتملة، ينصح الخبراء بتناول القرنفل باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن، وعدم اعتباره بديلاً عن العلاج الطبي، خاصةً للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية قد تتفاعل مع مكوناته.