قفزة قوية في أسواق المعادن.. الذهب يحلّق إلى أعلى مستوياته في 7 أسابيع وسط تراجع الدولار

الخميس 06 أغسطس-آب 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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واصلت أسعار الذهب مكاسبها القوية للجلسة الرابعة على التوالي، مسجلة أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، مدفوعة بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما عزز الإقبال على المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا للمستثمرين.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 1% ليصل إلى 4285.69 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى يبلغه منذ 18 يونيو الماضي، بعد أن حقق في الجلسة السابقة أكبر مكسب يومي له منذ شهر فبراير.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.9% لتصل إلى 4345.50 دولارًا للأوقية، في ظل استمرار الضغوط على العملة الأمريكية، الأمر الذي يجعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى.

وفي المقابل، انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار، وهو ما وفر دعماً إضافياً لأسعار المعادن النفيسة.

ولم تقتصر المكاسب على الذهب فقط، إذ صعدت أسعار الفضة بنسبة 0.4% لتسجل 62.34 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.8% إلى 1750.15 دولارًا، كما زاد البلاديوم بنسبة 1% ليصل إلى 1377 دولارًا للأوقية، في مؤشر على موجة صعود واسعة تشهدها أسواق المعادن الثمينة.