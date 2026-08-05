انفراجة صحية مرتقبة.. مركز الملك سلمان يطلق مشروعًا لإعادة تأهيل 11 منشأة في لحج والضالع وسقطرى وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامجًا وزير الداخلية يكشف خارطة الحسم.. رسائل قوية حول استعادة صنعاء وإنهاء انقلاب الحوثيين استنفار أمني في عدن ومأرب وتعز.. قيادات الشرطة تعلن أعلى درجات الجاهزية لمواجهة التحديات وحماية الوطن عاجل: قرارات جمهورية تعيد ترتيب قيادة القوات الجوية وتعزز هيكلة الجهاز المركزي لأمن الدولة البنك المركزي اليمني يطلق منصة وطنية لتبادل بيانات العملاء المتعثرين بين البنوك التكتل الوطني للأحزاب يطالب بإجراءات دولية رادعة ضد الحوثيين وإيران وإنهاء نفوذهم لحماية الملاحة الدولية وزير الأوقاف والإرشاد يوجه مكاتب الوزارة بتكثيف التوعية بمخاطر المخدرات وزير الداخلية: استئناف تصدير النفط قرار سيادي.. ومنظومة أمنية وعسكرية جاهزة لحماية موانئ اليمن تفاصيل لقاء رئيس الأركان السعودي مع قائد الجيش المركزي الأمريكي السفارة اليمنية بالمغرب: العثور على جميع المواطنين المبلغ عن فقدانهم باستثناء شخص واحد..
وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، يهدف إلى إعادة تأهيل وتطوير 11 منشأة صحية في محافظات لحج والضالع وسقطرى، في خطوة تستهدف تعزيز الخدمات الطبية وتحسين مستوى الرعاية الصحية للمواطنين.
ومثّل المركز في مراسم التوقيع مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج، المهندس أحمد البيز، حيث ينص البرنامج على تنفيذ أعمال إعادة التأهيل والبناء والتوسعة للمرافق الصحية المستهدفة، إلى جانب تزويدها بالأجهزة والمعدات الطبية الحديثة اللازمة لرفع كفاءتها التشغيلية.
ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع الإنساني أكثر من 112 ألف مواطن، بما يسهم في تحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية، وتخفيف معاناة السكان في المحافظات المستهدفة، ضمن جهود مركز الملك سلمان لدعم القطاع الصحي وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن.