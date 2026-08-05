انفراجة صحية مرتقبة.. مركز الملك سلمان يطلق مشروعًا لإعادة تأهيل 11 منشأة في لحج والضالع وسقطرى وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامجًا

الأربعاء 05 أغسطس-آب 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-خاص

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وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، يهدف إلى إعادة تأهيل وتطوير 11 منشأة صحية في محافظات لحج والضالع وسقطرى، في خطوة تستهدف تعزيز الخدمات الطبية وتحسين مستوى الرعاية الصحية للمواطنين.

ومثّل المركز في مراسم التوقيع مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج، المهندس أحمد البيز، حيث ينص البرنامج على تنفيذ أعمال إعادة التأهيل والبناء والتوسعة للمرافق الصحية المستهدفة، إلى جانب تزويدها بالأجهزة والمعدات الطبية الحديثة اللازمة لرفع كفاءتها التشغيلية.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع الإنساني أكثر من 112 ألف مواطن، بما يسهم في تحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية، وتخفيف معاناة السكان في المحافظات المستهدفة، ضمن جهود مركز الملك سلمان لدعم القطاع الصحي وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن.