وزير الداخلية يكشف خارطة الحسم.. رسائل قوية حول استعادة صنعاء وإنهاء انقلاب الحوثيين

الأربعاء 05 أغسطس-آب 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-خاص

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أكد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، في مقابلة مع صحيفة عكاظ السعودية، أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ مهامها الوطنية، مشددًا على أن استعادة العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي يمثلان المدخل الحقيقي لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأوضح الوزير أن قرار مجلس القيادة الرئاسي باستئناف تصدير النفط يسبق أي اعتبارات اقتصادية، إذ يهدف إلى إفشال محاولات المليشيا ابتزاز الدولة وتعطيل مواردها، مؤكدًا أن الحوثيين جماعة إرهابية لا تمثل الشعب اليمني، وإنما تنفذ أجندة مرتبطة بالنظام الإيراني.

وأشار حيدان إلى أن الدولة أعادت بناء منظومة أمنية وعسكرية متكاملة قادرة على حماية المحافظات المحررة والتصدي لمختلف التهديدات، لافتًا إلى أن دعم إيران للحوثيين حوّل اليمن إلى منصة تهدد الأمن الإقليمي والملاحة الدولية.

وأضاف أن المؤسستين العسكرية والأمنية تمتلكان الجاهزية البشرية والعملياتية، وتحظيان بدعم شعبي واسع، فيما تنتشر قوات أمن متخصصة في مختلف المحافظات للاضطلاع بمهامها فور استكمال استعادة مؤسسات الدولة.

واختتم وزير الداخلية بالتأكيد أن استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي يمثلان الطريق الوحيد لإنهاء معاناة اليمنيين، وترسيخ سيادة القانون، وبناء دولة آمنة ومستقرة تخدم جميع المواطنين.