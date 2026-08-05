استنفار أمني في عدن ومأرب وتعز.. قيادات الشرطة تعلن أعلى درجات الجاهزية لمواجهة التحديات وحماية الوطن

الأربعاء 05 أغسطس-آب 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-خاص

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أكد مديرو الشرطة في محافظات عدن ومأرب وتعز أن الأجهزة الأمنية رفعت مستوى الجاهزية واليقظة إلى أقصى درجاتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعزيزًا لجهود حفظ الأمن والاستقرار والتصدي لأي تهديدات تستهدف الوطن.

وأوضح مدير عام شرطة العاصمة المؤقتة عدن، اللواء مطهر الشعيبي، أن شرطة عدن تواصل أداء مهامها الوطنية بكفاءة رغم الظروف والتحديات الاستثنائية، مشددًا على أن استقرار العاصمة المؤقتة يمثل حجر الأساس لاستقرار بقية المحافظات المحررة، وأن حماية الأمن مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب توحيد الصف ودعم مؤسسات الدولة.

من جانبه، أكد مدير عام شرطة محافظة مأرب، اللواء يحيى حميد، أن الأجهزة الأمنية في المحافظة وصلت إلى أعلى مستويات الجاهزية الأمنية والعملياتية، وتعمل ضمن منظومة متكاملة لإفشال أي مخططات تستهدف زعزعة الأمن، مشيرًا إلى أن الروح المعنوية العالية لمنتسبي الأجهزة الأمنية ووحدة الصف الوطني تمثلان عاملًا رئيسيًا في ترسيخ الأمن ومواجهة المشروع الحوثي المدعوم من إيران.

وفي السياق ذاته، أوضح مدير عام شرطة محافظة تعز، العميد منصور الأكحلي، أن شرطة تعز تواصل تعزيز جاهزيتها عبر التقييم المستمر للأداء، وتحديث الخطط الأمنية، وتكثيف التنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية لمواجهة التحديات بكفاءة، مؤكدًا أن الشراكة المجتمعية والالتفاف حول مؤسسات الدولة يمثلان الركيزة الأساسية لترسيخ الأمن وسيادة القانون ودعم جهود استعادة الدولة.

وتعكس هذه التصريحات حالة الاستعداد الأمني المتقدمة في المحافظات المحررة، في إطار تعزيز الأمن والاستقرار، ورفع مستوى التنسيق والجاهزية للتعامل مع مختلف المستجدات والتحديات الأمنية.