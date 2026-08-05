عاجل: قرارات جمهورية تعيد ترتيب قيادة القوات الجوية وتعزز هيكلة الجهاز المركزي لأمن الدولة

الأربعاء 05 أغسطس-آب 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم، حزمة من القرارات الجمهورية شملت تعيينات وترقيات في قيادات القوات المسلحة والجهاز المركزي لأمن الدولة، إلى جانب تعيين مستشارين لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، في خطوة تعزز إعادة ترتيب عدد من المؤسسات العسكرية والأمنية.

وقضى القرار الجمهوري رقم (145) لسنة 2026م بتعيين اللواء الركن طيار عبدالعزيز سعيد هزاع المحيا قائداً للقوات الجوية والدفاع الجوي.

كما أصدر رئيس مجلس القيادة القرارين الجمهوريين رقم (172) و(173) لسنة 2026م، حيث نص القرار الأول على تعيين اللواء الركن أحمد سعيد محمد بن بريك مستشاراً لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع ترقيته إلى رتبة فريق، فيما قضى القرار الثاني بتعيين اللواء الركن طيار راشد ناصر علي الجند مستشاراً لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لشؤون القوات الجوية والدفاع الجوي، مع ترقيته إلى رتبة فريق.

وفي إطار إعادة تنظيم الجهاز المركزي لأمن الدولة، أصدر رئيس مجلس القيادة القرار الجمهوري رقم (174) لسنة 2026م، متضمناً تعيين العميد الركن يحيى محمد يحيى كزمان وكيلاً لقطاع الأمن الداخلي، وتعيين العميد الركن أحمد سعد أحمد السقطري وكيلاً لقطاع الأمن الخارجي.

كما صدر القرار الجمهوري رقم (176) لسنة 2026م، القاضي بتعيين العقيد ناشر منصور سالم باجري رئيساً لأركان حرب القوات الجوية والدفاع الجوي، مع ترقيته إلى رتبة عميد.

ونصت القرارات على العمل بها من تاريخ صدورها، ونشرها في الجريدة الرسمية، فيما نصت القرارات العسكرية على نشرها أيضاً في النشرات العسكرية.