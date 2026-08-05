التكتل الوطني للأحزاب يطالب بإجراءات دولية رادعة ضد الحوثيين وإيران وإنهاء نفوذهم لحماية الملاحة الدولية وزير الأوقاف والإرشاد يوجه مكاتب الوزارة بتكثيف التوعية بمخاطر المخدرات وزير الداخلية: استئناف تصدير النفط قرار سيادي.. ومنظومة أمنية وعسكرية جاهزة لحماية موانئ اليمن تفاصيل لقاء رئيس الأركان السعودي مع قائد الجيش المركزي الأمريكي السفارة اليمنية بالمغرب: العثور على جميع المواطنين المبلغ عن فقدانهم باستثناء شخص واحد.. بنك الشرق اليمني يدشن صرف إكرامية خادم الحرمين لأسر الشهداء والجرحى عبر ثواني كاش نائب وزير التربية يناقش مع مدراء عموم مكاتب الوزارة في عدد من المحافظات الاستعدادات للعام الدراسي الجديد قراءة سياسية: التصعيد الحوثي ضد السعودية مدروس بعناية ويحظى بدعم إيراني.. وطهران تستخدم ورقة الحوثيين لتخفيف الضغط عنها السعودية بين الدبلوماسية والخيارات العسكرية لاحتواء التصعيد الحوثي الرئاسي اليمني يُصعّد من رسائله السياسية إلى المجتمع الدولي ويطالب بمواقف أكثر حزمًا لردع تهديدات الحوثيين بالبحر الأحمر
أصدر معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي بن عبدالله الوادعي تعميماً إلى مديري عموم مكاتب الأوقاف والإرشاد في المحافظات، يقضي بتكثيف برامج التوعية بخطورة المخدرات، انطلاقاً من مسؤولية الوزارة في حماية المجتمع وصون الشباب من هذه الآفة التي تهدد الدين والأخلاق والأمن، لما تسببه من آثار جسيمة على الفرد والأسرة والمجتمع.
وأكد التعميم ضرورة توجيه الخطباء والدعاة والمرشدين إلى تخصيص خطب الجمعة والدروس والمحاضرات والبرامج الإرشادية للتحذير من آفة المخدرات، وبيان حكمها الشرعي وآثارها المدمرة، مع التركيز على تعزيز الوازع الديني، ورفع مستوى الوعي بأسباب الوقوع في التعاطي، وإبراز مسؤولية الأسرة والمجتمع في حماية الأبناء والشباب من مخاطرها.
وشدد الوزير الوادعي على أهمية التعاون مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات، والإسهام في نشر الوعي المجتمعي باعتبار الوقاية مسؤولية شرعية ووطنية مشتركة، موجهاً مكاتب الوزارة بتنفيذ الندوات والأنشطة التوعوية وفق الإمكانات المتاحة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفع تقارير موجزة إلى قطاع الإرشاد عن مستوى تنفيذ هذه البرامج، بما يضمن تحقيق أهداف الحملة التوعوية وتعزيز حماية المجتمع من هذه الآفة.