تفاصيل لقاء رئيس الأركان السعودي مع قائد الجيش المركزي الأمريكي

الأربعاء 05 أغسطس-آب 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 301

قالت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء، إن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي التقى قائد الجيش المركزي الأمريكي في القيادة المركزية الأمريكية الفريق كيفين ليهي، لبحث آفاق التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين وسبل تطويره.

وأضافت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" رصده محرر مأرب برس، أن الجانبين استعرضا آفاق التعاون الدفاعي والعسكري بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، وبحثا سبل تطويره بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.

ويأتي اللقاء في إطار المشاورات العسكرية المستمرة بين الرياض وواشنطن لتعزيز التعاون والتنسيق الدفاعي، في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، ومتابعة القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي الاجتماع بعد سلسلة من الاتصالات والتحركات العسكرية والدبلوماسية بين الرياض وواشنطن خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة. كما يتزامن مع جهود مشتركة لتعزيز التنسيق الدفاعي وحماية أمن الملاحة في البحر الأحمر، في وقت تؤكد فيه السعودية والولايات المتحدة استمرار شراكتهما الاستراتيجية في مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية.