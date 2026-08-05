السفارة اليمنية بالمغرب: العثور على جميع المواطنين المبلغ عن فقدانهم باستثناء شخص واحد..

الأربعاء 05 أغسطس-آب 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

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قالت السفارة اليمنية في المملكة المغربية، إنها تحققت من سلامة جميع المواطنين اليمنيين الذين سبق الإبلاغ عن فقدانهم، باستثناء شخص واحد لا تزال الجهود مستمرة لتحديد مكان وجوده والاطمئنان عليه.

وأضافت السفارة، في بيان لها اطلع عليه محرر مأرب برس ، أنها تواصل متابعة أوضاع المواطنين المبلغ عن فقدانهم بالتنسيق مع السلطات المغربية المختصة، إلى جانب التواصل مع أبناء الجالية اليمنية وكل من يمكن أن يسهم في توفير المعلومات اللازمة.

وفيما يتعلق بالمواطن اليمني عبدالله محمد مرشد محمد الأبري (الريمي)، الذي توفي في المملكة المغربية، قالت السفارة إنها تتابع بشكل مباشر مع الجهات المغربية المختصة استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بالدفن، تمهيداً لدفنه في مدينة تطوان وفقاً للأنظمة والإجراءات المعمول بها في المملكة.

وأوضحت أن صلاة الجنازة ستقام عقب صلاة العصر، يوم الأربعاء، في مسجد القاضي عياض بمدينة تطوان، على أن يوارى جثمانه الثرى في المقبرة الإسلامية القصبة بالمدينة.

وتقدمت السفارة بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته.

كما أعربت عن تقديرها للتعاون الذي أبدته السلطات المغربية المختصة، وللجهود التي بذلها أبناء الجالية اليمنية والمتعاونون في تقديم المعلومات والمساندة، مؤكدة أنها ستواصل إطلاع الرأي العام وأسر المعنيين على أي مستجدات فور التحقق منها عبر القنوات الرسمية.