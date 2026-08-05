بنك الشرق اليمني يدشن صرف إكرامية خادم الحرمين لأسر الشهداء والجرحى عبر ثواني كاش

الأربعاء 05 أغسطس-آب 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 70

دشّن بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، اليوم، صرف إكرامية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، المخصصة لمستفيدي دائرة الرعاية الاجتماعية عن أشهر فبراير ومارس وأبريل 2026، عبر خدمة "ثواني كاش"، في خطوة تهدف إلى تسهيل وصول المستحقات للمستفيدين وتسريع إجراءات الصرف.

وقال البنك إن عملية الصرف تنفذ بالتعاون مع دائرة الرعاية الاجتماعية وشركة إنماء العالمية للصرافة، وتشمل الإكرامية أسر الشهداء والجرحى المستفيدين من دائرة الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الدفاع في المحافظات المحررة، وذلك بإشراف وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، ومتابعة رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز.

ونقل البيان عن المدير التنفيذي لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، محمد عبدالصمد، قوله إن البنك استكمل جميع الترتيبات الفنية والتشغيلية اللازمة لتنفيذ عملية الصرف عبر خدمة "ثواني كاش"، بما يضمن انسيابية الإجراءات وسهولة وصول المستحقات إلى المستفيدين في مختلف المحافظات والمناطق المحررة.

وأضاف عبدالصمد أن البنك يحرص على تنفيذ عملية الصرف بكفاءة عالية "بما يليق بتضحيات الشهداء والجرحى وأسرهم"، مؤكداً التزام البنك بتقديم حلول مالية ميسرة وفق أعلى معايير الجودة وبما يتوافق مع أحكام التمويل الإسلامي.

ودعا البنك المستفيدين إلى استلام مستحقاتهم عبر خدمة "ثواني كاش" من خلال الوكلاء المعتمدين، مشيراً إلى أن الخدمة تسهم في تسريع إجراءات الصرف، وتخفيف أعباء التنقل على المستفيدين، وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات المالية.