بنك الشرق اليمني يدشن صرف إكرامية خادم الحرمين لأسر الشهداء والجرحى عبر ثواني كاش نائب وزير التربية يناقش مع مدراء عموم مكاتب الوزارة في عدد من المحافظات الاستعدادات للعام الدراسي الجديد قراءة سياسية: التصعيد الحوثي ضد السعودية مدروس بعناية ويحظى بدعم إيراني.. وطهران تستخدم ورقة الحوثيين لتخفيف الضغط عنها السعودية بين الدبلوماسية والخيارات العسكرية لاحتواء التصعيد الحوثي الرئاسي اليمني يُصعّد من رسائله السياسية إلى المجتمع الدولي ويطالب بمواقف أكثر حزمًا لردع تهديدات الحوثيين بالبحر الأحمر ماذا قال محمد صلاح لجماهير ناديه التركي الجديد؟ الضالع تشهد أكبر تغيير إداري.. المحافظ يُنهي تكليفات الوكلاء ويأمر بالعودة إلى الوظائف الأصلية السعودية تكشف حقيقة إجراء محادثات مع الحوثيين في عُمان كبير الدبلوماسيين الأمريكان يبدأ مهامه قائمًا بأعمال سفارة واشنطن لدى اليمن جنرال أمريكي يتحدث عن قدرة السعودية في قيادة التحالف البحري لكسر قبضة الحوثيين على البحر الأحمر
وجّه قائد منتخب مصر محمد صلاح أول رسالة إلى جمهور ناديه الجديد طرابزون سبور التركي، بعد انتقاله إليه إثر رحيله عن ليفربول.
صلاح ظهر للمرة الأولى مرتدياً قميص طرابزون سبور بالرقم 61، وهو رقم يرمز إلى مدينة طرابزون، ويحظى بمكانة خاصة لدى جمهور النادي.
وقال صلاح في رسالته الأولى، التي نشرها النادي عبر منصاته الرسمية: "طرابزون في كل مكان بالنسبة إلينا"، في عبارة لقيت تفاعلاً واسعاً من مشجعي النادي.
وتابع: "طرابزون، هل أنتِ مستعدة؟ أسمعكم. سنلتقي قريباً جداً".
وأرفق طرابزون سبور الفيديو بتعليق، ورد فيه: "بقميصه الأزرق الداكن، وأمام الكاميرات للمرة الأولى.. هذه هي الرسالة الأولى إلى جمهور طرابزون سبور العظيم".
ويأمل النادي التركي بأن يشكّل محمد صلاح إضافة قوية للفريق في الموسم الجديد، بعدما حظيت صفقة التعاقد معه باهتمام جماهيري وإعلامي كبيرين، وسط تطلّعات بأن يقود الفريق للمنافسة على الألقاب.