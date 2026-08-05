ماذا قال محمد صلاح لجماهير ناديه التركي الجديد؟

الأربعاء 05 أغسطس-آب 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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وجّه قائد منتخب مصر محمد صلاح أول رسالة إلى جمهور ناديه الجديد طرابزون سبور التركي، بعد انتقاله إليه إثر رحيله عن ليفربول.

صلاح ظهر للمرة الأولى مرتدياً قميص طرابزون سبور بالرقم 61، وهو رقم يرمز إلى مدينة طرابزون، ويحظى بمكانة خاصة لدى جمهور النادي.

وقال صلاح في رسالته الأولى، التي نشرها النادي عبر منصاته الرسمية: "طرابزون في كل مكان بالنسبة إلينا"، في عبارة لقيت تفاعلاً واسعاً من مشجعي النادي.

وتابع: "طرابزون، هل أنتِ مستعدة؟ أسمعكم. سنلتقي قريباً جداً".

وأرفق طرابزون سبور الفيديو بتعليق، ورد فيه: "بقميصه الأزرق الداكن، وأمام الكاميرات للمرة الأولى.. هذه هي الرسالة الأولى إلى جمهور طرابزون سبور العظيم".

ويأمل النادي التركي بأن يشكّل محمد صلاح إضافة قوية للفريق في الموسم الجديد، بعدما حظيت صفقة التعاقد معه باهتمام جماهيري وإعلامي كبيرين، وسط تطلّعات بأن يقود الفريق للمنافسة على الألقاب.