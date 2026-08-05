السعودية تكشف حقيقة إجراء محادثات مع الحوثيين في عُمان

الأربعاء 05 أغسطس-آب 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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نفى مصدر سعودي مسؤول، وجود أي محادثات مع الميليشيات الحوثية في مسقط أو عبر أي وسيط، وفق قناة العربية.

وكانت وسائل إعلام غربية آخرها وكالة "بلومبيرغ" أفادت بأن المملكة تجري محادثات برعاية سلطنة عمان مع الحوثيين في العاصمة مسقط لاحتواء التوترات الأخيرة وخصوصا في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق أدانت الرياض بأشد العبارات ما تطرّق إليه ما يسمّى المتحدث العسكري التابع لميليشيا الحوثي الإرهابية من اتهام المملكة بحصار الشعب اليمني الشقيق، وحظر الملاحة البحرية على المملكة.

كما تشدد السعودية على أن السلام في اليمن لن يتحقق عبر الشعارات أو بالمراوغة السياسية، بل عبر الإرادة الصادقة التي تضع مصلحة اليمن وشعبه فوق كل اعتبار، وتنبذ العنف والتبعية والأجندات الخارجية التي أطالت أمد الصراع وفاقمت معاناة الملايين.