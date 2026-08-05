كبير الدبلوماسيين الأمريكان يبدأ مهامه قائمًا بأعمال سفارة واشنطن لدى اليمن

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أعلنت السفارة الأمريكية لدى اليمن وصول الدبلوماسي ''نيل هوب'' لتولي مهامه قائماً بأعمال السفارة، بوصفه كبير الدبلوماسيين الأمريكيين المعنيين بالملف اليمني.
واشارت في بيان إلى أنه سيعمل بالتعاون مع الحكومة اليمنية على تنفيذ أولويات واشنطن في اليمن والمنطقة، وفي مقدمتها حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، ومكافحة الإرهاب، وضمان أمن شركاء الولايات المتحدة.
ووفق السفارة الأمريكية فإن هوب يتمتع بخبرة دبلوماسية وأمنية تمتد لأكثر من 24 عاماً، شغل خلالها مناصب قيادية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.