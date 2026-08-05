الضالع تشهد أكبر تغيير إداري.. المحافظ يُنهي تكليفات الوكلاء ويأمر بالعودة إلى الوظائف الأصلية السعودية تكشف حقيقة إجراء محادثات مع الحوثيين في عُمان كبير الدبلوماسيين الأمريكان يبدأ مهامه قائمًا بأعمال سفارة واشنطن لدى اليمن جنرال أمريكي يتحدث عن قدرة السعودية في قيادة التحالف البحري لكسر قبضة الحوثيين على البحر الأحمر بعد 14 عاماً من الصمت.. مطار دير الزور يعود للحياة ويستقبل أول رحلة جوية في حدث تاريخي تحذيرات من موجة حر وأمطار رعدية.. الأرصاد يكشف تفاصيل طقس اليمن خلال الساعات القادمة ضربة جديدة للملاحة والإمدادات.. الإرياني: الحوثيون يحاصرون اليمنيين باستهداف سفن الغذاء ليلة دامية تهز كييف.. صواريخ روسية باليستية ومسيّرات تضرب العاصمة وتخلّف قتلى وجرحى شنت القوات الروسية، فجر زلزال كروي يهز تركيا.. محمد صلاح يقترب من ارتداء قميص طرابزون سبور في صفقة من العيار الثقيل كيف أعرف أن الغثيان بسبب القولون؟- إليك الإجابة
أكد الأدميرال الأمريكي المتقاعد والقائد السابق للقيادة العليا لحلف الناتو، جيمس ستافريديس، أن السعودية تمتلك المقومات العسكرية واللوجستية لقيادة تحالف بحري إقليمي يهدف إلى تأمين الملاحة في البحر الأحمر والحد من تهديدات جماعة الحوثي، باعتبارها الدولة الأكثر تضرراً من استهداف حركة التجارة وناقلات النفط.
وفي مقال رأي نشرته وكالة بلومبرغ، أوضح ستافريديس أن إيران تشجع الحوثيين على تهديد الملاحة وناقلات النفط السعودية للضغط على السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل، مشيراً إلى أن البحرية السعودية، بما تمتلكه من أكثر من 30 سفينة حربية حديثة، إلى جانب قدراتها الجوية وقواعدها على البحر الأحمر، تؤهلها لقيادة هذا الجهد.
وأضاف أن نجاح التحالف يتطلب البدء بعمليات استخباراتية مكثفة لرصد أنشطة الحوثيين، وإنشاء مركز عمليات مشترك بمشاركة دول التحالف، مع دعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قبل الانتقال إلى مرافقة ناقلات النفط عبر زوارق دورية سريعة لحماية خطوط الملاحة.
ولفت ستافريديس إلى غياب الإمارات عن هذا التحالف المقترح، مرجعاً ذلك إلى استمرار الخلافات مع السعودية وانشغال أبوظبي بالتصدي لهجمات إيرانية بالطائرات المسيّرة والصواريخ، مؤكداً أن التحالف سيكون قادراً على تحقيق أهدافه إذا تولت السعودية قيادته بكفاءة وبدعم غربي.