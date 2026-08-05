جنرال أمريكي يتحدث عن قدرة السعودية في قيادة التحالف البحري لكسر قبضة الحوثيين على البحر الأحمر

الأربعاء 05 أغسطس-آب 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أكد الأدميرال الأمريكي المتقاعد والقائد السابق للقيادة العليا لحلف الناتو، جيمس ستافريديس، أن السعودية تمتلك المقومات العسكرية واللوجستية لقيادة تحالف بحري إقليمي يهدف إلى تأمين الملاحة في البحر الأحمر والحد من تهديدات جماعة الحوثي، باعتبارها الدولة الأكثر تضرراً من استهداف حركة التجارة وناقلات النفط.

وفي مقال رأي نشرته وكالة بلومبرغ، أوضح ستافريديس أن إيران تشجع الحوثيين على تهديد الملاحة وناقلات النفط السعودية للضغط على السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل، مشيراً إلى أن البحرية السعودية، بما تمتلكه من أكثر من 30 سفينة حربية حديثة، إلى جانب قدراتها الجوية وقواعدها على البحر الأحمر، تؤهلها لقيادة هذا الجهد.

وأضاف أن نجاح التحالف يتطلب البدء بعمليات استخباراتية مكثفة لرصد أنشطة الحوثيين، وإنشاء مركز عمليات مشترك بمشاركة دول التحالف، مع دعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قبل الانتقال إلى مرافقة ناقلات النفط عبر زوارق دورية سريعة لحماية خطوط الملاحة.

ولفت ستافريديس إلى غياب الإمارات عن هذا التحالف المقترح، مرجعاً ذلك إلى استمرار الخلافات مع السعودية وانشغال أبوظبي بالتصدي لهجمات إيرانية بالطائرات المسيّرة والصواريخ، مؤكداً أن التحالف سيكون قادراً على تحقيق أهدافه إذا تولت السعودية قيادته بكفاءة وبدعم غربي.