بعد 14 عاماً من الصمت.. مطار دير الزور يعود للحياة ويستقبل أول رحلة جوية في حدث تاريخي

الأربعاء 05 أغسطس-آب 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 110

شهد مطار دير الزور الدولي، صباح الأربعاء، عودة الحركة الجوية رسمياً بعد توقف دام 14 عاماً، باستقباله أول رحلة داخلية قادمة من مطار دمشق الدولي، في خطوة تمثل بداية مرحلة جديدة لإعادة ربط المحافظة الشرقية ببقية المدن السورية.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري انطلاق التشغيل المنتظم للرحلات بين دمشق ودير الزور، مؤكدة أن إعادة افتتاح المطار تأتي ضمن خطة لتعزيز شبكة النقل الجوي الداخلي، وتسهيل تنقل المواطنين، ودعم النشاط الاقتصادي في المنطقة.

وخلال الأشهر الماضية، خضع المطار لعمليات إعادة تأهيل واسعة شملت مدرجات الهبوط، وصالات المسافرين، وأنظمة الملاحة الجوية، إضافة إلى تجهيزات السلامة، بما يضمن جاهزيته لاستقبال الرحلات التجارية.

ولاقت أولى الرحلات ترحيباً واسعاً من المسافرين، الذين أكدوا أن استئناف الملاحة الجوية أنهى سنوات من المعاناة المرتبطة بالسفر البري، بعدما تقلصت مدة الرحلة بين دمشق ودير الزور من أكثر من سبع ساعات إلى نحو 45 دقيقة فقط.

كما عبّر عدد من الركاب، بينهم مغتربون عادوا إلى مدينتهم لأول مرة منذ سنوات، عن سعادتهم بهذه الخطوة، مشيدين بسهولة الإجراءات والتنظيم في المطارين، فيما بلغت قيمة تذكرة الرحلة نحو 6300 ليرة سورية جديدة.

وفي تطور لافت، كشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، عمر الحصري، أن شركة طيران الجزيرة الكويتية ستبدأ تسيير رحلاتها إلى مطار دير الزور اعتباراً من 8 أغسطس الجاري، بالتزامن مع استمرار المباحثات مع شركات طيران إقليمية أخرى لإطلاق رحلات إضافية، تمهيداً لتوسيع الحركة الجوية وربط المطار بوجهات خارجية جديدة.