تحذيرات من موجة حر وأمطار رعدية.. الأرصاد يكشف تفاصيل طقس اليمن خلال الساعات القادمة

الأربعاء 05 أغسطس-آب 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-خاص

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توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، استمرار الأجواء الحارة والرطبة في المناطق الساحلية والصحراوية، مع فرص لهطول أمطار رعدية على مناطق واسعة من البلاد خلال الساعات المقبلة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية، اليوم الأربعاء، أن المناطق الساحلية والقريبة منها ستشهد طقساً غائماً جزئياً إلى حار جداً ورطب، مع احتمالية هطول أمطار متفرقة قد تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من السواحل الجنوبية والغربية والشرقية، فيما تكون الرياح معتدلة إلى نشطة على السواحل الجنوبية والشرقية، وشديدة على أرخبيل سقطرى.

وأشار إلى أن المرتفعات الجبلية ستشهد أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة، مع فرص أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالرعد وحبات البرد على المرتفعات الغربية، وقد تمتد إلى محافظات الضالع والبيضاء وأبين، إضافة إلى مناطق الهضاب الداخلية في شبوة وحضرموت والمهرة.

وبيّن المركز أن المناطق الصحراوية والهضبية ستبقى تحت تأثير أجواء شديدة الحرارة خلال النهار ومعتدلة ليلاً، مع احتمالية أمطار رعدية على أجزاء من صحاري المهرة وحضرموت وشبوة والجوف ومأرب، إلى جانب رياح نشطة قد تثير الأتربة والرمال.

وسجّلت التوقعات درجات حرارة مرتفعة في عدد من المناطق، حيث تصل العظمى في سيئون إلى 43 درجة مئوية، ومأرب إلى 41 درجة، فيما تسجل عدن والحديدة نحو 38 درجة، ولحج 39 درجة، بينما تكون الأجواء أكثر اعتدالاً في المرتفعات الجبلية.

وحذّر المركز المواطنين وسائقي المركبات من مخاطر السيول وتدني مستوى الرؤية أثناء الأمطار، داعياً إلى تجنب مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم الاحتماء تحت الأشجار أو اللوحات الإعلانية خلال العواصف الرعدية، إضافة إلى ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في المناطق الساحلية والصحراوية والإكثار من شرب السوائل.

وفي النشرة البحرية، حذّر المركز الصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج وشدة الرياح في محيط أرخبيل سقطرى والبحر العربي والسواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن، مؤكداً أن حالة البحر ستكون مضطربة إلى شديدة الاضطراب في بعض المناطق.