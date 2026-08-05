ضربة جديدة للملاحة والإمدادات.. الإرياني: الحوثيون يحاصرون اليمنيين باستهداف سفن الغذاء

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قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني إن استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية سفينة تجارية كانت في طريقها إلى الموانئ اليمنية وتحمل سلعاً مخصصة للمواطنين، يمثل دليلاً واضحاً – بحسب وصفه – على أن الجماعة تمضي في سياسة حصار اليمنيين وتجويعهم، عبر استهداف خطوط الإمداد وعرقلة وصول الاحتياجات الأساسية.
وأوضح الإرياني أن السفينة لم تكن تحمل أي شحنات عسكرية، بل كانت تنقل بضائع تجارية مخصصة للسوق اليمنية، مؤكداً أن استهدافها يكشف حقيقة الممارسات التي تنعكس بشكل مباشر على معيشة المواطنين، وتؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع وتفاقم الأزمة الإنسانية.
وأشار إلى أن هذه الواقعة تأتي ضمن سلسلة من الهجمات التي اتهم فيها الحوثيين باستهداف البنية الاقتصادية للدولة، بما في ذلك منشآت تصدير النفط والطيران المدني، وهو ما تسبب، وفق قوله، في تقليص موارد الدولة وتعطيل صرف المرتبات وإضعاف قدرة الحكومة على تقديم الخدمات.
وأضاف أن هذه الممارسات لا تستهدف الحكومة وحدها، بل تمس حياة ملايين اليمنيين، وتزيد من معاناتهم الاقتصادية والإنسانية في مختلف المحافظات.
وأكد الإرياني أن الجماعة تعتمد، بحسب تعبيره، على سياسة الإفقار والتجويع لإحكام السيطرة على المجتمع وإطالة أمد الأزمة، داعياً اليمنيين إلى إدراك خطورة هذه الممارسات وانعكاساتها على مستقبل البلاد واستقرارها.