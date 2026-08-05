ليلة دامية تهز كييف.. صواريخ روسية باليستية ومسيّرات تضرب العاصمة وتخلّف قتلى وجرحى شنت القوات الروسية، فجر

الأربعاء 05 أغسطس-آب 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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شنت القوات الروسية، فجر الأربعاء، هجوماً واسعاً بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة استهدف العاصمة الأوكرانية كييف، في تصعيد جديد للحرب، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 12 آخرين، إضافة إلى أضرار كبيرة في المباني السكنية والمنشآت.

وأعلنت الإدارة العسكرية في كييف أن الهجوم ألحق أضراراً بعدد من المباني السكنية والمستودعات، مؤكدة سقوط قتيلين وإصابة 12 شخصاً على الأقل، فيما أوضحت القوات الجوية الأوكرانية أن الصواريخ أُطلقت من اتجاهين مختلفين نحو العاصمة التي يقطنها نحو ثلاثة ملايين نسمة.

من جانبه، قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن حريقاً اندلع في مبنى سكني مكوّن من 20 طابقاً، مرجحاً أن يكون ناجماً عن ضربة صاروخية مباشرة، مشيراً إلى تعرض مستودعات داخل المدينة للقصف أيضاً.

ويأتي هذا الهجوم في وقت تواصل فيه أوكرانيا مطالبة حلفائها بتزويدها بمزيد من منظومات الدفاع الجوي وصواريخ "باتريوت" الأميركية، لمواجهة الهجمات الروسية المتزايدة بالصواريخ الباليستية.

ويشهد الصراع بين موسكو وكييف تصعيداً ملحوظاً في الضربات بعيدة المدى خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تشير تقارير إلى أن روسيا كثّفت استخدام الصواريخ بشكل كبير خلال شهر يوليو الماضي، بينما تواصل أوكرانيا تنفيذ هجمات مضادة، من بينها إعلانها إغراق سفينة حاويات روسية كبيرة في البحر الأسود باستخدام طائرات مسيّرة.

وفي ظل هذا التصعيد، أعرب مراقبون تابعون للأمم المتحدة عن قلقهم البالغ من الارتفاع المتواصل في أعداد الضحايا المدنيين، والتي بلغت أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.