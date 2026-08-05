زلزال كروي يهز تركيا.. محمد صلاح يقترب من ارتداء قميص طرابزون سبور في صفقة من العيار الثقيل

الأربعاء 05 أغسطس-آب 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلن نادي طرابزون سبور التركي توصله إلى اتفاق مع النجم المصري محمد صلاح للانضمام إلى صفوفه، في صفقة تُعد من أبرز وأقوى انتقالات الموسم في الدوري التركي.

وأوضح النادي أن الاتفاق ينص على توقيع صلاح عقداً يمتد لعامين، براتب سنوي يبلغ 17 مليون يورو، فيما لم يتم الكشف عن قيمة الحوافز والمكافآت أو البنود الإضافية المدرجة في العقد.

وأشار النادي إلى أن قائد المنتخب المصري سيصل إلى مدينة إسطنبول لاستكمال إجراءات انتقاله الرسمية، والخضوع للفحوصات الطبية، قبل تقديمه لجماهير الفريق في حفل رسمي.

ويخوض صلاح، البالغ من العمر 34 عاماً، تجربة جديدة بعد إسدال الستار على مسيرته التاريخية مع ليفربول الإنجليزي، والتي استمرت تسعة أعوام حافلة بالإنجازات، لينضم إلى طرابزون سبور في صفقة انتقال حر.

وخلال مشواره مع ليفربول، دوّن النجم المصري اسمه بأحرف من ذهب، بعدما سجل 255 هدفاً في 435 مباراة، وأسهم في قيادة الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس العالم للأندية، إضافة إلى عدد من البطولات المحلية، ليبدأ الآن فصلاً جديداً في مسيرته الكروية وسط ترقب واسع من جماهير الكرة العالمية.