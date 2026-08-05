كيف أعرف أن الغثيان بسبب القولون؟- إليك الإجابة

الأربعاء 05 أغسطس-آب 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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يعد الغثيان أحد أعراض متلازمة القولون العصبي التي يمكن علاجها، إلا أن الحالة تتطلب إدارة مستمرة مدى الحياة، فمتلازمة القولون العصبي حالة مزمنة غير مصحوبة بالتهاب، ورغم أنها تقارن غالباً بأمراض الأمعاء الالتهابية مثل داء كرون إلا أنها تختلف عنها؛ إذ تقتصر متلازمة القولون العصبي على القولون ولا تتسبب في تلف الأنسجة.

ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، كيف أعرف أن الغثيان بسبب القولون؟ وذلك بحسب "healthline".

كيف أعرف أن الغثيان بسبب القولون؟

لا يوجد سبب واحد محدد لمتلازمة القولون العصبي، بل قد تتضمن العوامل المختلفة المسببة لها ما يلي:

مشاكل في الإشارات المتبادلة بين الأمعاء والدماغ، مما يؤدي إلى تحرك الطعام ببطء شديد أو بسرعة كبيرة عبر الجهاز الهضمي

- عدوى بكتيرية في الجهاز الهضمي أو فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة

- الحساسية تجاه أطعمة معينة أو عدم تحملها

- وجود تاريخ عائلي للإصابة بمتلازمة القولون العصبي

- القلق أو الاكتئاب أو اضطراب الأعراض الجسدية

- التعرض للإيذاء الجسدي أو الجنسي في سن مبكرةوغالباً ما يرتبط الغثيان لدى المصابين بمتلازمة القولون العصبي بأعراض شائعة أخرى، مثل الشعور بالامتلاء وآلام البطن والانتفاخ بعد تناول الطعام، وقد يحدث الغثيان عقب تناول أطعمة معينة تحفز ظهور أعراض المتلازمة.

لماذا تسبب الغثيان؟

قد تؤدي بعض الأدوية المستخدمة لعلاج أعراض متلازمة القولون العصبي مثل الملينات المخصصة لعلاج الإمساك إلى زيادة خطر الشعور بالغثيان.

وتشمل الأدوية الأخرى غير المرتبطة بمتلازمة القولون العصبي والتي قد تسبب الغثيان ما يلي:- المضادات الحيوية- مضادات الاكتئاب- الأسبرين- المسكنات الأفيونية- مضادات الالتهاب غير الستيرويدية- حبوب منع الحمل وقد يرتبط الغثيان بحالات صحية أخرى، مثل:- الارتجاع المعدي المريئي- حرقة المعدة العرضية- الصداع النصفي- عسر الهضم الوظيفي

علاجات منزلية للقولون والغثيان قد تساعد العلاجات المنزلية التالية في تخفيف أعراض القولون العصبي والغثيان:- الزنجبيل- زيت النعناع- البروبيوتيك

وتشمل العلاجات البديلة الأخرى لأعراض القولون العصبي ما يلي:- الوخز بالإبر- التنويم الإيحائي- العلاج الانعكاسي- الارتجاع البيولوجي- الحد من التوتر