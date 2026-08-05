كيف أعرف أن الغثيان بسبب القولون؟- إليك الإجابة

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يعد الغثيان أحد أعراض متلازمة القولون العصبي التي يمكن علاجها، إلا أن الحالة تتطلب إدارة مستمرة مدى الحياة، فمتلازمة القولون العصبي حالة مزمنة غير مصحوبة بالتهاب، ورغم أنها تقارن غالباً بأمراض الأمعاء الالتهابية مثل داء كرون إلا أنها تختلف عنها؛ إذ تقتصر متلازمة القولون العصبي على القولون ولا تتسبب في تلف الأنسجة.
ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، كيف أعرف أن الغثيان بسبب القولون؟ وذلك بحسب "healthline".
كيف أعرف أن الغثيان بسبب القولون؟
لا يوجد سبب واحد محدد لمتلازمة القولون العصبي، بل قد تتضمن العوامل المختلفة المسببة لها ما يلي:
لماذا تسبب الغثيان؟
قد تؤدي بعض الأدوية المستخدمة لعلاج أعراض متلازمة القولون العصبي مثل الملينات المخصصة لعلاج الإمساك إلى زيادة خطر الشعور بالغثيان.
وتشمل الأدوية الأخرى غير المرتبطة بمتلازمة القولون العصبي والتي قد تسبب الغثيان ما يلي:- المضادات الحيوية- مضادات الاكتئاب- الأسبرين- المسكنات الأفيونية- مضادات الالتهاب غير الستيرويدية- حبوب منع الحمل وقد يرتبط الغثيان بحالات صحية أخرى، مثل:- الارتجاع المعدي المريئي- حرقة المعدة العرضية- الصداع النصفي- عسر الهضم الوظيفي
علاجات منزلية للقولون والغثيان قد تساعد العلاجات المنزلية التالية في تخفيف أعراض القولون العصبي والغثيان:- الزنجبيل- زيت النعناع- البروبيوتيك
وتشمل العلاجات البديلة الأخرى لأعراض القولون العصبي ما يلي:- الوخز بالإبر- التنويم الإيحائي- العلاج الانعكاسي- الارتجاع البيولوجي- الحد من التوتر