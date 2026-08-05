هل يمكن أن يساهم الصمغ العربي في علاج جرثومة المعدة؟- طبيب يوضح

الأربعاء 05 أغسطس-آب 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 187

الصمغ العربي هو مادة تستخرج من أنواع محددة من الأشجار، وتعتبر مصدرًا رائعا للألياف الغذائية، خاصة إذا تم تناوله مع الماء، ولكن يجب الاعتدال في تناوله للحصول على فوائده وتجنب أثاره الجانبية، فما فوائده لمرضى جرثومة المعدة؟

في هذه السطور يستعرض "الكونسلتو" فوائد تناول الصمغ العربي لمرضى جرثومة المعدة، وذلك وفقًا لما أوضحته الدكتورة غادة الصايغ استشاري التغذية العلاجية.

ما فوائد الصمغ العربي لجرثومة المعدة؟

تناول الصمغ العربي يمكن أن يساهم في تخفيف الأعراض الناتجة عن جرثومة المعدة، ودعم صحة الجهاز الهضمي، لكنه لا يعالج الجرثومة بشكل نهائي ولا يغني عن العلاج الطبي.

يساهم الصمغ العربي في تغذية البكتيريا النافعة ويحارب البكتريا الضارة، لاحتوائه على ألياف البريبايوتكس، كما يساهم الصمغ العربي في تقليل حموضة المعدة ويحفز إفراز المخاط، مما يحمي الجدار المبطن للمعدة من التآكل الناتج عن الجرثومة.

يمتلك الصمغ العربي خصائص طبيعية مضادة للالتهابات والأكسدة، مما يهدئ تهيج الغشاء المخاطي، ويساعد في الوقاية من اضطرابات الإخراج المصاحبة للمرض مثل الإمساك أو الإسهال.

ما فوائد تناول الصمغ العربي؟

1- تعزيز وظائف الكلىيدعم الصمغ العربي وظائف الكلى لدى بعض المرضى، إلا أن استخدامه يكون ضمن الخطة العلاجية وتحت إشراف الطبيب، وليس كبديل عن العلاج الدوائي.

2- إنقاص الوزنيساعد تناول الصمغ العربي على تقليل امتصاص الكربوهيدرات وإبطاء عملية الهضم، ما يزيد الشعور بالشبع لفترات طويلة، لذا يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن عند اتباع نظام غذائي متوازن.

3- تعزيز صحة القلبقد يساهم الصمغ العربي في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، مع رفع الكوليسترول النافع (HDL)، وهو ما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية ويقلل من عوامل الخطورة المرتبطة بأمراض القلب.

4- التخلص من الإمساكيعد الإمساك من أبرز الحالات التي قد يساعد الصمغ العربي في علاجها، إذ يحتوي أليافه القابلة للذوبان على قدرة كبيرة على الاحتفاظ بالماء داخل الأمعاء، ما يساهم في تليين البراز وتحسين حركة الأمعاء