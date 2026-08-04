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أياكس يضم تير شتيجن معارًا من برشلونة لموسم واحد

الثلاثاء 04 أغسطس-آب 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - رويترز
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أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي تعاقده مع الحارس الألماني الدولي السابق مارك-أندريه تير شتيجن لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من برشلونة، ضمن تحركات النادي لتعزيز صفوفه استعداداً للموسم الجديد.

 

ويأتي انضمام تير شتيجن، البالغ من العمر 34 عاماً، بعد أيام من تعاقد أياكس مع لاعب الوسط الألماني السابق يوليان براندت في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لثلاث سنوات.

 

كما دعم النادي خطه الهجومي بضم المهاجم النيجيري تولو أروكوداري على سبيل الإعارة من ولفرهامبتون واندرارز، إضافة إلى التعاقد مع المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو من الهلال السعودي مقابل أقل قليلاً من 20 مليون يورو، بعقد يمتد لخمس سنوات.

  
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