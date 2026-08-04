أياكس يضم تير شتيجن معارًا من برشلونة لموسم واحد واشنطن في ورطة.. أمريكا استخدمت تقريبا كل صواريخها الدقيقة بعيدة المدى بحرب إيران اتفاق وشيك لإعادة فتح المضيق وإنهاء التوتر العليمي: اليمن لا يطلب من شركائه خوض معركته بل موقفًا دوليًا ثابتًا يدعم الدولة الشرعية بدعم كويتي.. مأرب تفتتح مستشفى يوسف النفيسي التخصصي لطب وجراحة العيون مأرب.. انطلاق برنامج تدريبي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي القيادات العسكرية والأمنية في محافظة تعز تدعو إلى رفع الجاهزية وتسريع الاستجابة للطوارئ وزير الدفاع اليمني يعلن اعتماد آلية جديدة لصرف رواتب العسكريين ويكشف عن تمرد بعض القادة الخارجية اليمنية تدعو الصين لدعم جهود الحكومة لحماية الملاحة الدولية وتحقيق السلام الحوثيون يقرون بمقتل قيادات عسكرية وميدانية في مواجهات مع القوات الحكومية
أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي تعاقده مع الحارس الألماني الدولي السابق مارك-أندريه تير شتيجن لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من برشلونة، ضمن تحركات النادي لتعزيز صفوفه استعداداً للموسم الجديد.
ويأتي انضمام تير شتيجن، البالغ من العمر 34 عاماً، بعد أيام من تعاقد أياكس مع لاعب الوسط الألماني السابق يوليان براندت في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لثلاث سنوات.
كما دعم النادي خطه الهجومي بضم المهاجم النيجيري تولو أروكوداري على سبيل الإعارة من ولفرهامبتون واندرارز، إضافة إلى التعاقد مع المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو من الهلال السعودي مقابل أقل قليلاً من 20 مليون يورو، بعقد يمتد لخمس سنوات.