اتفاق وشيك لإعادة فتح المضيق وإنهاء التوتر

الثلاثاء 04 أغسطس-آب 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشف مصدر رفيع لـ”العربية”، اليوم الثلاثاء، أن الاتصالات بين الأطراف المعنية بشأن إعادة فتح مضيق هرمز تكثفت خلال الساعات الماضية، محققة تقدماً لافتاً، وسط توقعات بإعلان الترتيبات النهائية خلال الساعات المقبلة أو يوم الأربعاء.

وأوضح المصدر أن المشاورات تجري بوتيرة متسارعة بهدف التوصل إلى تفاهمات تضمن استئناف حركة الملاحة بشكل طبيعي في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، مشيراً إلى وجود مؤشرات إيجابية على قرب إنهاء الأزمة التي عطلت الملاحة وأثارت قلق الأسواق العالمية.

وفي أحدث التطورات، أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إحراز تقدم في المحادثات غير المباشرة مع إيران، معرباً عن تفاؤله بإمكانية الإعلان عن اتفاق قريب يعيد فتح المضيق ويضع حداً للتصعيد.

من جهته، أكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في مقابلة مع شبكة CNBC، أن المفاوضات لا تزال مستمرة، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق بحلول الأربعاء، بما يضمن حرية الملاحة ويسهم في استقرار أسواق الطاقة العالمية، في ظل انتظار مئات السفن للعبور.

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق ضربة عسكرية كانت مقررة ضد إيران لإفساح المجال أمام المسار الدبلوماسي، مع تأكيده أن إعادة فتح المضيق قد تتم خلال ساعات.

وفي المقابل، نفت وزارة الخارجية الإيرانية وجود مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن الاتصالات تقتصر على قنوات الوساطة الإقليمية.

كما واصلت قطر جهودها الدبلوماسية، مؤكدة استمرار التواصل مع جميع الأطراف لإعادة المفاوضات إلى مسارها ومنع أي تصعيد جديد، فيما دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال اتصال هاتفي، إلى وقف العمليات القتالية في منطقة الخليج واستئناف المفاوضات.

وتأتي هذه التحركات السياسية في وقت شهد فيه مضيق هرمز سلسلة حوادث أمنية استهدفت سفناً تجارية، ما زاد المخاوف بشأن أمن الملاحة في الممر الذي يعبر من خلاله جزء كبير من صادرات النفط والغاز العالمية.

ورغم استمرار التوترات، فإن المؤشرات الدبلوماسية الحالية توحي بأن الأطراف باتت أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز بالكامل، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على حركة التجارة العالمية واستقرار أسواق الطاقة.