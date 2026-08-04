بدعم كويتي.. مأرب تفتتح مستشفى يوسف النفيسي التخصصي لطب وجراحة العيون

الثلاثاء 04 أغسطس-آب 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، مستشفى المرحوم "يوسف عبدالله حمد النفيسي" التخصصي لطب وجراحة العيون، برعاية نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة، ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح، وبإشراف جمعية الهلال الأحمر الكويتي وتنفيذ مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية، في خطوة نوعية من شأنها تعزيز الخدمات الصحية التخصصية وتوسيع نطاق الرعاية الطبية المقدمة لأبناء المحافظة والنازحين إليها.

وأكد وكيل المحافظة، خلال حفل الافتتاح، أن المستشفى يمثل إضافة استراتيجية للقطاع الصحي في مأرب، لما يوفره من خدمات تخصصية تسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الطبية والتخفيف من معاناة مرضى العيون، مثمنًا الدعم الأخوي السخي الذي تقدمه دولة الكويت الشقيقة لليمن، ومشيدًا بالدور الإنساني والتنموي الذي تضطلع به جمعية الهلال الأحمر الكويتي ومؤسسة استجابة في تنفيذ المشاريع الحيوية التي تلامس احتياجات المواطنين.

وعقب الافتتاح، قام الدكتور عبدربه مفتاح، ومعه عدد من المسؤولين وممثلي منظمات المجتمع المدني، بجولة في مختلف أقسام المستشفى، واطلعوا على مستوى التجهيزات الطبية والفنية التي يضمها، حيث يحتوي على عيادات تخصصية، وغرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، إلى جانب صيدلية، ومختبر، وغرف تنويم، ومكاتب إدارية، بما يؤهله لتقديم خدمات صحية تخصصية متكاملة في مجال طب وجراحة العيون.

من جانبه، أوضح القائم بأعمال رئيس هيئة مستشفى مأرب العام الأستاذ عبدالكريم حميد، أن افتتاح المستشفى يشكل نقلة نوعية في الخدمات العلاجية المقدمة لمرضى العيون، بفضل ما يمتلكه من تجهيزات حديثة وكوادر طبية مؤهلة، الأمر الذي سيسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقليل الحاجة إلى سفر المرضى لتلقي العلاج خارج المحافظة.

بدوره، أكد مدير العلاقات بمؤسسة استجابة الأستاذ صالح باقلاقل، أن هذا المشروع يجسد ثمرة الشراكة الإنسانية والتنموية مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، والتي أثمرت عن إنشاء صرح طبي متخصص يخدم آلاف المستفيدين، مشيرًا إلى أن المؤسسة ستواصل تنفيذ المشاريع الحيوية بالتنسيق مع الجهات الرسمية، بما يسهم في تعزيز الخدمات الأساسية وتحسين مستوى الرعاية الصحية، سائلًا الله تعالى أن يتقبل هذا العمل ويجزي الفقيد الشيخ يوسف عبدالله النفيسي خير الجزاء.

وشهدت فعالية الافتتاح حضور عدد من المسؤولين والشخصيات الاجتماعية وممثلي منظمات المجتمع المدني، وتخللتها فقرات فنية وتعبيرية عكست أهمية المناسبة وأبعادها الإنسانية والتنموية.