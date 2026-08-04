القيادات العسكرية والأمنية في محافظة تعز تدعو إلى رفع الجاهزية وتسريع الاستجابة للطوارئ

الثلاثاء 04 أغسطس-آب 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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دعت القيادات العسكرية والأمنية في محافظة تعز، الثلاثاء، إلى "أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتعزيز العمل ضمن منظومة موحدة تضم الجهات العسكرية والأمنية والخدمية، بما يضمن سرعة الاستجابة لمختلف التطورات، واستمرار انعقاد لجنة الطوارئ لمتابعة المستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة"، في ظل استمرار المواجهات مع جماعة الحوثي.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطوارئ برئاسة محافظ تعز نبيل شمسان، وبحضور قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، ووكلاء المحافظة، والقيادات العسكرية والأمنية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وبحث الاجتماع المستجدات العسكرية والأمنية والخدمية، ومستوى الجاهزية في مختلف القطاعات، في ظل استمرار هجمات الحوثيين على المحافظة.

وقال شمسان إن صمود القوات الحكومية في مختلف الجبهات أسهم في إحباط الهجمات ومحاولات التسلل التي تنفذها جماعة الحوثي، مؤكداً أن يقظة القوات المسلحة وتماسك الجبهة الداخلية أسهما في إفشال ما وصفها بمخططات الجماعة لزعزعة الأمن والاستقرار.

كما أشاد بجهود الأجهزة الأمنية في تنفيذ خطط الانتشار الأمني والحملات الميدانية، وما حققته من نتائج في تعزيز الأمن والاستقرار، مثنياً على مستوى التنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية.

وأشاد المحافظ أيضاً بالمسيرات والوقفات الشعبية التي شهدتها المحافظة دعماً لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وجهود الدولة لتحسين الخدمات العامة، معتبراً أنها تعكس تأييداً لاستعادة مؤسسات الدولة وتنفيذ قرارات مجلس الدفاع الوطني.

من جانبه، استعرض قائد محور تعز تقريراً عن الأوضاع الميدانية في مختلف الجبهات، تضمن تقييماً لسير العمليات العسكرية ومستوى جاهزية القوات الحكومية للتصدي لمحاولات التسلل والهجمات التي تشنها جماعة الحوثي، مشيراً إلى أن القوات تعاملت مع تعزيزات وتحصينات استحدثتها الجماعة في عدد من محاور القتال، وتمكنت من إحباط تلك المحاولات وإلحاق خسائر بها خلال الأيام الماضية.

وقدم مدير عام شرطة تعز العميد منصور الأكحلي تقريراً عن الحالة الأمنية ونتائج الحملات الأمنية وخطة الانتشار في المدينة ومديريات المحافظة، إضافة إلى مؤشرات الأداء الأمني والإجراءات الوقائية الهادفة إلى تعزيز الأمن وحماية المواطنين.

كما استمعت اللجنة إلى تقرير من وكيلة المحافظة للشؤون الصحية، الدكتورة إيلان عبدالحق، حول مستوى جاهزية القطاع الصحي وخطط الاستجابة للطوارئ ومدى استعداد المرافق الصحية للتعامل مع أي مستجدات.

وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون "أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتعزيز العمل ضمن منظومة موحدة تضم الجهات العسكرية والأمنية والخدمية، بما يضمن سرعة الاستجابة لمختلف التطورات، واستمرار انعقاد لجنة الطوارئ لمتابعة المستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يكفل الحفاظ على الأمن والاستقرار، ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات المختصة لتنفيذ خطط الطوارئ ومواجهة أي تطورات قد تشهدها المحافظة."