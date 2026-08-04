وزير الدفاع اليمني يعلن اعتماد آلية جديدة لصرف رواتب العسكريين ويكشف عن تمرد بعض القادة

الثلاثاء 04 أغسطس-آب 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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كشف وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن طاهر العقيلي عن اعتماد آلية جديدة لصرف مرتبات الوحدات العسكرية، تقضي بعدم تحويل المرتبات إلى حسابات قادة الوحدات أو مندوبيهم، وأن يتم صرفها مباشرة إلى مستحقيها شخصيًا عبر البطاقة الذكية، بما يضمن وصول الراتب إلى كل فرد بصورة آمنة ومباشرة، وذلك حرصاً على تعزيز مبادئ الشفافية، وحماية حقوق منتسبي القوات المسلحة، وتنفيذا للتوجيهات الصادرة من القيادة العليا.

لكنه قال ''إن بعض قادة الوحدات رفضوا الالتزام بهذه التوجيهات، بل تجاوز الأمر لدى البعض إلى الاساءة واستخدام ألفاظ غير لائقة بحق القيادة، فيما سعى آخرون إلى اتخاذ أوضاع الجبهات ذريعة للضغط والابتزاز، متناسين أن الغاية الأساسية من هذه الإجراءات هي حماية حقوق الابطال المقاتلين وضمان وصول الحقوق الى اصحابها، بحيث يستلم كل فرد راتبه بنفسه، أو يبقى محفوظا في حسابه الشخصي، مع إمكانية تحويله إلكترونياً إلى من يشاء بكل سهولة ويسر''.

واضاف :''فيما يتعلق بمرتب شهر أبريل، فقد شهدت إجراءات الصرف تأخرًا لمدة (18) يوما داخل الدائرة المالية، نتيجة انتظار استكمال قادة الوحدات (الألوية) لكشوفات التمام اليومي، والتي تُعد الوثائق الأساسية التي يتم على ضوئها تطبيق الخصومات النظامية المتعلقة بحالات الغياب، والفرار، والعهد المالية، تمهيدا لإعادة المبالغ المتبقية والمخصومة إلى القادة المباشرين للاستفادة منها في تغطية النفقات التشغيلية والاحتياجات الضرورية للوحدات، على أن تتم تسويتها وإخلاؤها وفق الإجراءات المالية المعتمدة في نهاية كل شهر''.

وأكد الوزير في منشور على فيسبوك- رصده محرر مأرب برس- إن هذه الإجراءات لم تُتخذ إلا انطلاقًا من أهداف وطنية وقانونية نبيلة، تهدف إلى تعزيز النزاهة، وترسيخ مبدأ العدالة في صرف المرتبات، وحماية حقوق منتسبي القوات المسلحة أسوة ببقية موظفي الدولة وجيوش العالم.

وتابع: ''ومن هذا المنطلق تابعت قيادة وزارة الدفاع بصورة مباشرة إجراءات التنفيذ، ووجّهت الدائرة المالية بالمضي في صرف المرتبات عبر البنوك والمصارف المعتمدة، بما يضمن الشفافية وسرعة الإنجاز وحفظ حقوق جميع منتسبي القوات المسلحة''.