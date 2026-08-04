الخارجية اليمنية تدعو الصين لدعم جهود الحكومة لحماية الملاحة الدولية وتحقيق السلام

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طالبت وزارة الخارجية اليمنية، الثلاثاء، الصين بدعم الحكومة اليمنية وجهودها الرامية إلى تحقيق السلام وحماية الممرات البحرية الدولية، خلال مباحثات في عدن تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في اليمن.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين، أفراح الزوبة، بحثت مع القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن، تشاو تشنغ، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين البلدين.
كما استعرض الجانبان مستجدات الأوضاع في اليمن، والعلاقات التاريخية بين البلدين التي تحل هذا العام الذكرى السبعون لإقامتها (1956-2026)، إلى جانب سبل تعزيز التعاون في المجالات التنموية والإنسانية والتعليمية وبناء القدرات، وتوسيع التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأعربت الزوبة عن تقدير اليمن للمواقف الصينية الداعمة لوحدته وسيادته وأمنه واستقراره، مؤكدة "حرص الحكومة على مواصلة تطوير علاقات الصداقة والتعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين."
كما أشارت الوزيرة إلى ما وصفته بـ"الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وتهديداتها لأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب"، مؤكدة "أهمية دعم الحكومة اليمنية وجهودها الرامية إلى تحقيق السلام وحماية الممرات البحرية الدولية."
من جانبه، هنأ القائم بالأعمال الصيني الوزيرة الزوبة بمناسبة توليها مهامها، متمنياً لها التوفيق والنجاح، وجدد موقف بلاده الداعم لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكداً حرص الصين على مواصلة التعاون مع الحكومة اليمنية.