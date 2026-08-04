الخارجية اليمنية تدعو الصين لدعم جهود الحكومة لحماية الملاحة الدولية وتحقيق السلام الحوثيون يقرون بمقتل قيادات عسكرية وميدانية في مواجهات مع القوات الحكومية السفير اليمني في طوكيو يبحث مع جايكا توسيع التعاون ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار تقرير حقوقي: الإفقار والتجويع سلاح الحوثيين لإخضاع اليمنيين واتساب تقر بخطأ فني عطل حسابات المستخدمين جماعة الحوثي تقول إنها هاجمت مطار نجران اتحاد القدم في اليمن يجدد منح الثقة للمدرب نور الدين ولد علي وينفي الشائعات أردوغان يدين هجمات الحوثي بالبحر الأحمر ويرحب بإنشاء التحالف البحري بقيادة السعودية منخفض جوي يضرب معظم مناطق اليمن وسط تحذيرات من فيضانات وسيول جارفة 3 دول عربية تتصدر أكبر صفقات النفط عالميًا.. استثمارات بمليارات الدولارات تعيد رسم خريطة الطاقة
أقرت مليشيا الحوثي بمقتل ثلاثة من عناصرها، بينهم ضابطين، في مواجهات مع القوات الحكومية.
وقال إعلام الحوثيين أن الجماعة شيّعت جثمان موسى محمد محسن الضاوي في مديرية جحانة بمحافظة صنعاء، إلى جانب جثماني المقدم عبدالرحمن عبدالله الفتاحي في مديرية الحشاء بمحافظة الضالع، والنقيب محمد صادق الدولي في مركز محافظة حجة. دون أن تقدم تفاصيل بشأن زمان أو مكان أو ملابسات مقتلهم.
ويأتي الإعلان في وقت تشهد فيه عدة جبهات منذ مطلع يوليو الماضي، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والحوثيين في أكثر من جبهة وخاصة في تعز والضالع.