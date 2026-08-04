الحوثيون يقرون بمقتل قيادات عسكرية وميدانية في مواجهات مع القوات الحكومية

الثلاثاء 04 أغسطس-آب 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أقرت مليشيا الحوثي بمقتل ثلاثة من عناصرها، بينهم ضابطين، في مواجهات مع القوات الحكومية.

وقال إعلام الحوثيين أن الجماعة شيّعت جثمان موسى محمد محسن الضاوي في مديرية جحانة بمحافظة صنعاء، إلى جانب جثماني المقدم عبدالرحمن عبدالله الفتاحي في مديرية الحشاء بمحافظة الضالع، والنقيب محمد صادق الدولي في مركز محافظة حجة. دون أن تقدم تفاصيل بشأن زمان أو مكان أو ملابسات مقتلهم.

ويأتي الإعلان في وقت تشهد فيه عدة جبهات منذ مطلع يوليو الماضي، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والحوثيين في أكثر من جبهة وخاصة في تعز والضالع.