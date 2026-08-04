السفير اليمني في طوكيو يبحث مع جايكا توسيع التعاون ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار

الثلاثاء 04 أغسطس-آب 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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بحث سفير اليمن لدى اليابان، عادل السنيني، مع المدير العام لدائرة الشرق الأوسط وأوروبا في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، تاناكا كوتارو، تعزيز الشراكة، وتوسيع التعاون الفني والاقتصادي بما يدعم أولويات الحكومة اليمنية في التعافي وإعادة الإعمار.

واستعرض السفير السنيني، الأوضاع الاقتصادية والتنموية في اليمن.. مؤكدًا تطلع الحكومة للاستفادة من الخبرات اليابانية في إعادة الإعمار وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية.. مثمنًا الدعم الياباني المستمر في مجالات الأمن الغذائي، والتعليم، والصحة، وبناء القدرات.

كما ناقش الجانبان، برامج ومشاريع “جايكا” في اليمن، ونتائج زيارة وفد الوكالة إلى العاصمة المؤقتة عدن، فيما أكد مسؤولو الوكالة استمرار دعم اليابان لليمن، وتوسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة.

كما بحث سفير اليمن لدى اليابان، عادل السنيني، اليوم، مع رئيس دائرة العلاقات الخارجية في معرض إكسبو 2027 للبستنة، كيمورا تايزجيرو، ومسؤولي المعرض، ترتيبات مشاركة اليمن في المعرض الدولي الذي تستضيفه مدينة يوكوهاما اليابانية خلال الفترة من 19 مارس إلى 26 سبتمبر 2027.

واطّلع السفير السنيني على الترتيبات وآليات التعاون التي توفرها هيئة المعرض للدول المشاركة، وخطوات التنسيق والإعداد لمشاركة يمنية فاعلة تعكس الهوية الحضارية والزراعية لليمن.

وأكد السفير السنيني حرص اليمن على أن تكون مشاركتها في إكسبو 2027 متميزة وناجحة، تبرز إرثها الزراعي والحضاري العريق، وتقدم صورة مشرقة عن تنوعها البيئي والثقافي وتطلعاتها المستقبلية، بما يعزز فرص التبادل والتعاون مع الدول المشاركة.