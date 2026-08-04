واتساب تقر بخطأ فني عطل حسابات المستخدمين

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أقرت شركة ميتا بوجود خلل تقني أدى إلى تعطيل عدد من حسابات مستخدمي "واتساب" ووضعها قيد المراجعة بشكل مفاجئ، مؤكدة أنها تعمل على إعادة الوصول إلى الحسابات المتضررة في أسرع وقت.
وخلال الساعات الماضية، تداول عدد من المستخدمين عبر منصتي "إكس" و"ثريدز" منشورات تفيد بأن حساباتهم على "واتساب" تعرضت للحظر أو أُخضعت للمراجعة دون سابق إنذار، ما منعهم من استخدام التطبيق.
وعند محاولة تسجيل الدخول، ظهرت للمستخدمين رسالة تفيد بأن نشاط الحساب ومعلومات الجهاز يخضعان للمراجعة للتأكد من الالتزام بشروط استخدام الخدمة، مع الإشارة إلى أن النتيجة ستصدر عادة خلال 24 ساعة، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".
ويضم "واتساب" أكثر من 3 مليارات مستخدم نشط شهريًا حول العالم، ما يعني أن أي خلل، حتى وإن طال نسبة محدودة من المستخدمين، قد يؤثر في آلاف الأشخاص.
وأكدت "ميتا"، أنها على دراية بالمشكلة وتعمل على معالجتها، لكنها لم تكشف ما إذا كان الخلل يقتصر على مناطق جغرافية معينة أو ما السبب الذي أدى إلى وضع هذه الحسابات قيد المراجعة.
وقال متحدث باسم الشركة: "نعمل باستمرار على التصدي لمحاولات إساءة استخدام خدماتنا، ونقوم بحظر الحسابات التي تشكل خطرًا على المستخدمين.
لكن في بعض الأحيان قد تحدث أخطاء، وعندما يحدث ذلك نسعى إلى إصلاحها بأسرع وقت ممكن لإعادة المستخدمين إلى محادثاتهم. وقد اتخذنا بالفعل إجراءات لاستعادة الحسابات المتأثرة."
ورغم تأكيدها معالجة المشكلة، لم تقدم "ميتا" أي تفاصيل إضافية بشأن السبب الذي أدى إلى إخضاع هذا العدد من الحسابات للمراجعة أو طبيعة الخلل الذي تسبب في ذلك.