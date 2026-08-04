جماعة الحوثي تقول إنها هاجمت مطار نجران

الثلاثاء 04 أغسطس-آب 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الثلاثاء، استهداف مطار نجران اجنوبي المملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة مفخخة، في خطوة تصعيدية جديدة تعكس إصرار المليشيا على تهديد أمن المنطقة واستقرارها.

وزعم المتحدث العسكري للمليشيات، أن الهجوم استهدف ما وصفه بـ "هدف حساس"، في المطار المدني، مبرراً هذا الاعتداء بذرائع خروقات جوية، قامت بها المملكة في صعدة وحجة.