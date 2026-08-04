اتحاد القدم في اليمن يجدد منح الثقة للمدرب نور الدين ولد علي وينفي الشائعات

الثلاثاء 04 أغسطس-آب 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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نفى الاتحاد اليمني لكرة القدم أنباء رحيل المدرب الجزائري نور الدين ولد علي، مؤكدا استمراره على رأس الجهاز الفني للمنتخب الأول استعداداً للاستحقاقات القادمة.

وأكد رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم الشيخ أحمد صالح العيسي، استمرار الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الجزائري نور الدين ولد علي ، في قيادة المنتخب خلال الاستحقاقات الخارجية المقبلة وفي مقدمتها خوض بطولة خليجي 27 المقررة في مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2026م ، وكذلك بطولة كأس آسيا في السعودية خلال الفترة 7 يناير حتى 5 فبراير 2027م.

ونفى رئيس الاتحاد ما تردد مؤخراً حول استقالة أو رحيل ولد علي ، مؤكداً أن تلك الأنباء غير صحيحة ومجرد شائعات تفتقد للمصداقية ، داعياً إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية عبر الاتحاد ومنصاته الإعلامية.

وقال أن مجلس إدارة الاتحاد منح الثقة للجهاز الفني للمنتخب الوطني في اجتماعه الأخير ويحرص على تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح مشاركة المنتخب الوطني في مختلف الاستحقاقات الخارجية.

لافتاً إلى أن مرحلة إعداد المنتخب الوطني ستنطلق خلال الأيام القادمة لاستئناف التحضيرات لبطولة الخليج والتي تشكل مرحلة إعدادية مهمة لكأس آسيا ، كما يعكف الاتحاد على تأمين معسكر خارجي للمنتخب وخوض مباريات ودية دولية تعزز من جاهزية المنتخب لتقديم المستوى المأمول في بطولة الخليج.