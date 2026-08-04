أردوغان يدين هجمات الحوثي بالبحر الأحمر ويرحب بإنشاء التحالف البحري بقيادة السعودية

الثلاثاء 04 أغسطس-آب 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

وأكد خلال اتصال مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان دعم بلاده الكامل ووقوفها التام مع المملكة.

كما رحب الرئيس التركي بإنشاء التحالف البحري الدفاعي الذي تقوده الرياض وتشترك فيه أنقرة لحماية أمن الملاحة.. متمينا للتحالف التوفيق في مهامه، وفق وكالة الأناضول.

وخلال الإتصال بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في عدد من المجالات، إلى جانب تطورات الأوضاع في المنطقة.