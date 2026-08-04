منخفض جوي يضرب معظم مناطق اليمن وسط تحذيرات من فيضانات وسيول جارفة

الثلاثاء 04 أغسطس-آب 2026 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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دخلت معظم المناطق في اليمن تحت تأثير منخفض جوي، وسط تحذيرات من فيضانات وسيول جارفة.

ومن المتوقع أن يتركز المنخفض الجوي مصحوبًا بأمطار غزيرة وسيول اليوم الثلاثاء، على مناطق واسعة من محافظات البيضاء والضالع وإب وذمار وجنوب مأرب وغرب شبوة ومناطق من يافع وأبين ولحج وعدن، إضافة إلى حضرموت.

كما يتوقع هطول أمطار متفاوتة، غزيرة في تعز والحديدة وصنعاء والمحويت وحجة وعمران وصعدة ومتوسطة في الجوف وريمة.

في هذا السياق حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) من هطول أمطار غزيرة قد تتسبب بفيضانات مفاجئة في عدد من المحافظات اليمنية خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بأن تبلغ ذروة الموسم المطري الصيفي في المرتفعات الغربية، خاصة محافظات إب وذمار وصنعاء.

وقالت المنظمة، في نشرة الإنذار المبكر للأرصاد الجوية الزراعية للفترة من 1 إلى 10 أغسطس/آب 2026، إن الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة ستتركز على المرتفعات الوسطى والجنوبية، وقد تتجاوز كمياتها التراكمية 200 ملم في أجزاء من محافظات إب وذمار وصنعاء، ما يرفع مخاطر السيول والفيضانات المفاجئة، خصوصًا في أودية سهام وزبيد.

وأضافت أن الأمطار ستكون خفيفة ومتفرقة في سهول تهامة والمناطق الجنوبية والهضبة الشرقية، فيما تشير التوقعات إلى احتمال يقارب 50% لهطول أمطار دون المعدلات الطبيعية في سهل تهامة والمرتفعات الشمالية والمناطق الشرقية.

وأوضحت "الفاو" أن الفيضانات المحتملة قد تتسبب في أضرار بالمدرجات الزراعية والبنية التحتية والمحاصيل، فضلًا عن تآكل التربة وفقدان العناصر الغذائية بسبب الجريان السطحي، محذرة أيضًا من ارتفاع مخاطر انتشار الأمراض الفطرية والعدوى البكتيرية التي تصيب الخضراوات والبن وأشجار الفاكهة.

ودعت المنظمة المزارعين إلى تجنب الزراعة أو الرعي في مجاري الأودية أثناء هطول الأمطار الغزيرة، كما أوصت بصيانة وتنظيف منشآت حصاد مياه الأمطار للاستفادة منها في تخزين المياه.

كما توقعت النشرة استمرار موجة الحر في المناطق الصحراوية والساحلية، مع تجاوز درجات الحرارة العظمى 42 درجة مئوية في المناطق الصحراوية الشمالية والشرقية، فيما تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية في السهول الغربية والمناطق الوسطى، بينما تسجل المناطق الجبلية درجات حرارة تتراوح بين 25 و35 درجة مئوية.