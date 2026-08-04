قشر الرمان للرجال- ماذا يحدث في البروستاتا عند تناوله

الثلاثاء 04 أغسطس-آب 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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يقبل بعض الرجال على تناول قشر الرمان بانتظام، لأن هناك اعتقادًا شائعًا يفيد بأنه مفيد لصحة البروستاتا، فهل هذا صحيح؟

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، حقيقة فوائد قشر الرمان البروستاتا.

قشر الرمان للرجال.. هل مفيد لصحة البروستاتا؟تشير الدراسات والأبحاث إلى أن قشر الرمان يلعب دورًا كبيرًا في الوقاية من سرطان البروستاتا، بالإضافة إلى قدرته على علاجه أيضًا.

غني بمركبات البوليفينول

في بعض الدراسات المخبرية، وجد الباحثون أن مركبات البوليفينول المتوفرة في قشر الرمان مثل البونيكالاجين وحمض الإيلاجيك وحمض الغاليك، تتمتع بخصائص مضادة لسرطان البروستاتا.

وأظهرت دراسات أخرى أن مستخلص قشر الرمان يثبط نمو الخلايا السرطانية في البروستاتا بشكل أكثر فعالية من عصير الرمان.يحفز موت الخلايا السرطانية في البروستاتاكشفت دراسة سابقة أن مستخلص قشر الرمان يعد علاجًا واعدًا لسرطان البروستاتا، لأنه يساعد على تحفيز موت الخلايا السرطانية.

يمنع انتشار سرطان البروستاتا في الجسم يساهم مستخلص قشر الرمان في منع انتقال الخلايا السرطانية العدوانية من البروستاتا، وانتشارها في الجسم.

ثبت أن قشر الرمان له تأثير مماثل على سرطانات أخرى غير سرطان البروستاتا، حيث حقق نتائج إيجابية في تثبيط نمو الخلايا السرطانية بالثدي والفم والقولون في بعض التجارب.

كما تؤكد الأبحاث أن قشر الرمان يساهم في علاج سرطان الكبد والوقاية منه، بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة