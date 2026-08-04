قشر الرمان للرجال- ماذا يحدث في البروستاتا عند تناوله السعودية تواصل صناعة المفاجآت.. أكثر من 7200 شركة تستثمر في قطاع الترفيه و45 مليون زائر في نصف عام النص أرقام لافتة تكشف حجم الجريمة.. الشرطة تضبط أكثر من 2600 متهم في المحافظات المحررة خلال شهر واحد حضرموت ولحج.. سقوط 3 متهمين في قبضة الأمن بينهم متورط بقتل قريبته وآخر أنهى حياة مواطن بالرصاص الإرياني يحذر: إيران استغلت التهدئة لإعادة تسليح الحوثيين.. وباب المندب يواجه أخطر مراحل التهديد نقلة مالية كبرى في اليمن.. البنك المركزي يطلق شركة وطنية للمدفوعات لتعزيز التحول الرقمي وتحديث القطاع المصرفي اختفاء غامض وتحركات سرية.. قيادات الحوثيين تدخل مرحلة الظل وسط مخاوف من الاستهداف تشهد العاصمة المختطفة صنعاء حالة من الغموض ثورة الصراصير تهز الهند.. وتثير رعب الحكومة الهندية احتضنت طفليها لتحميهما من الزلزال.. ثم فارقت الحياة تحذير صادم من أبرز الخبراء: الذكاء الاصطناعي قد يقود إلى انقراض البشرية
يقبل بعض الرجال على تناول قشر الرمان بانتظام، لأن هناك اعتقادًا شائعًا يفيد بأنه مفيد لصحة البروستاتا، فهل هذا صحيح؟
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، حقيقة فوائد قشر الرمان البروستاتا.
قشر الرمان للرجال.. هل مفيد لصحة البروستاتا؟تشير الدراسات والأبحاث إلى أن قشر الرمان يلعب دورًا كبيرًا في الوقاية من سرطان البروستاتا، بالإضافة إلى قدرته على علاجه أيضًا.
غني بمركبات البوليفينول
في بعض الدراسات المخبرية، وجد الباحثون أن مركبات البوليفينول المتوفرة في قشر الرمان مثل البونيكالاجين وحمض الإيلاجيك وحمض الغاليك، تتمتع بخصائص مضادة لسرطان البروستاتا.
وأظهرت دراسات أخرى أن مستخلص قشر الرمان يثبط نمو الخلايا السرطانية في البروستاتا بشكل أكثر فعالية من عصير الرمان.يحفز موت الخلايا السرطانية في البروستاتاكشفت دراسة سابقة أن مستخلص قشر الرمان يعد علاجًا واعدًا لسرطان البروستاتا، لأنه يساعد على تحفيز موت الخلايا السرطانية.
يمنع انتشار سرطان البروستاتا في الجسم يساهم مستخلص قشر الرمان في منع انتقال الخلايا السرطانية العدوانية من البروستاتا، وانتشارها في الجسم.
ثبت أن قشر الرمان له تأثير مماثل على سرطانات أخرى غير سرطان البروستاتا، حيث حقق نتائج إيجابية في تثبيط نمو الخلايا السرطانية بالثدي والفم والقولون في بعض التجارب.
كما تؤكد الأبحاث أن قشر الرمان يساهم في علاج سرطان الكبد والوقاية منه، بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة