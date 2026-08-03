السعودية تواصل صناعة المفاجآت.. أكثر من 7200 شركة تستثمر في قطاع الترفيه و45 مليون زائر في نصف عام النص أرقام لافتة تكشف حجم الجريمة.. الشرطة تضبط أكثر من 2600 متهم في المحافظات المحررة خلال شهر واحد حضرموت ولحج.. سقوط 3 متهمين في قبضة الأمن بينهم متورط بقتل قريبته وآخر أنهى حياة مواطن بالرصاص الإرياني يحذر: إيران استغلت التهدئة لإعادة تسليح الحوثيين.. وباب المندب يواجه أخطر مراحل التهديد نقلة مالية كبرى في اليمن.. البنك المركزي يطلق شركة وطنية للمدفوعات لتعزيز التحول الرقمي وتحديث القطاع المصرفي اختفاء غامض وتحركات سرية.. قيادات الحوثيين تدخل مرحلة الظل وسط مخاوف من الاستهداف تشهد العاصمة المختطفة صنعاء حالة من الغموض ثورة الصراصير تهز الهند.. وتثير رعب الحكومة الهندية احتضنت طفليها لتحميهما من الزلزال.. ثم فارقت الحياة تحذير صادم من أبرز الخبراء: الذكاء الاصطناعي قد يقود إلى انقراض البشرية تحذير طبي: طقطقة الرقبة قد تؤدي إلى جلطة دماغية
حقق قطاع الترفيه في المملكة العربية السعودية قفزة استثمارية جديدة، بعدما استقطب أكثر من 7200 شركة للاستثمار خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة تقارب 20% مقارنة بنهاية العام الماضي، في مؤشر يعكس النمو المتسارع الذي يشهده القطاع ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأعلنت الهيئة العامة للترفيه أن القطاع واصل تسجيل مؤشرات أداء قوية، حيث أصدرت أكثر من 2500 ترخيص للأنشطة الترفيهية والمساندة، إلى جانب تنفيذ أكثر من 8500 جولة رقابية لضمان جودة الخدمات والالتزام بالمعايير، فضلاً عن إصدار 1127 شهادة تصنيف للمنشآت العاملة في القطاع.
وكشفت البيانات أن الفعاليات الترفيهية استقطبت أكثر من 45 مليون زائر خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بينما بلغ معدل رضا الزوار 96%، في دلالة على التطور المتواصل في جودة الخدمات والتجارب المقدمة.
كما استفاد أكثر من 400 مستثمر من أدوات قياس تجربة الزائر، وأعدت الهيئة أكثر من 900 تقرير لتقييم الأداء، إضافة إلى معالجة 586 شكوى خلال الربع الثاني من العام، بما يعزز كفاءة القطاع ويرفع مستوى الخدمات.
ويأتي هذا الزخم بعد إقرار نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، الذي يهدف إلى تنظيم القطاع وتطويره، وتعزيز جاذبيته للاستثمارات المحلية والدولية، وترسيخ دوره كأحد المحركات الاقتصادية المهمة في المملكة.